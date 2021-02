¿Realmente Messi cobra lo que dice su contrato?

Nadie sabe cómo el diario El Mundo de España pudo conseguir el último contrato que el Barcelona le puso sobre la mesa a Leo Messi, no se define si fue alguien que forma parte de la presidencia transitoria del club catalán o si fue alguien del entorno del 10, aunque ambas partes se han pronunciado y han sentir su molestia por la divulgación de algo tan íntimo y personas como un contrato laboral. Tanto el Barcelona como Messi aseguran que llegarán al fondo del asunto para dar con quien haya pasado el contrato al diario El Mundo .

MESSI Y BARTOMEU.jpg El último contrato de Messi fue en 2017 todavía bajo la gestión de Josep María Bartomeu.

¿Messi cobra más de 500 millones de euros?

El contrato filtrado y publicado en el diario El Mundo donde se refleja el dinero que podría cobrar Messi en cuatro años de contrato con el Barcelona, si consigue cumplir el 100% de las cláusulas estipuladas en el documento. Y ojo a esto, porque si Messi no cumple con todas las exigencias del Barcelona, no cobraría la cantidad de 555.237.619 millones de euros, y aun cumpliendo con todas las cláusulas, no cobraría ese monto y a continuación, explicamos lo que decimos.