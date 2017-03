Messi podría recibir una sanción por insultar a un juez de línea

El insulto a uno de los jueces de línea al término del encuentro entre Argentina y Chile en el Monumental podría constarle muy caro a Lionel Messi. Si bien la terna arbitral no lo informó, la FIFA sí tomó conocimiento de este incidente por las imágenes televisivas y le solicitó a la Asociación del Fútbol Argentino una ampliación del informe. La AFA tiene tiempo hasta este martes por la mañana para expedirse.

Armando Pérez, presidente de la Junta Interventora de la AFA, confirmó la notificación que recibieron de parte de la FIFA, aunque sostuvo que no cree que vaya a haber una sanción que le impida al capitán argentino actuar frente a Bolivia, en La Paz, este martes desde las 17 por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas con rumbo al Mundial de Rusia 2018.

"No me parece que vayan a tomar una medida. No hay nada en el informe de los árbitros y es más una preocupación de la FIFA por conocer cómo ocurrió todo. Nos llamaron para que le pasemos los antecedentes nada más", sostuvo Pérez.

El dirigente contó que el órgano mundial quiere "ampliar o tomar conocimiento" de lo que sucedió y que hay tiempo "hasta mañana" (martes) entre las 8 y 9 de la mañana. "Todavía no enviamos nada, pero tenemos las imágenes que están en todos lados", informó.

Sobre cómo recibieron este "procedimiento disciplinario" de la FIFA, Armando Pérez confesó que le pareció "extraño" y que que le llama la atención que el órgano que rige el fútbol mundial tome "demasiadas precauciones ahora con un montón de cosas que antes no hacía".

"Mañana está llegando una delegación de la FIFA para presenciar la Asamblea (del miércoles, en la que se celebrarán los comicios de la AFA). Quieren ver cómo va a ser la Asamblea, me parece que están demasiado puntillosos", cuestionó en comunicación con No Todo Pasa por TyC Sports.

Antes de despedirse, Pérez aseguró que Messi jugará ante Bolivia porque "no hay ningún argumento que lo prohíba". Sin embargo, agregó que si figura en los reglamentos, los mismos "están para que sean cumplidos, independientemente del nombre que tengan".

