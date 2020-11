Messi recibe increíble oferta del Manchester City

Los rumores sobre el futuro de Lionel Messi parecen no tener fin. Mientras en Barcelona sueñan con retenerlo hasta que Leo decida dejar el fútbo l, son varios los clubes a nivel mundial que se ilusionan con tener en sus filas al mejor jugador del mundo. Y sin dudas, uno de esos equipos es el Manchester City , que encabezó la lista de candidatos para llevarse a Leo cuando el 10 anunció su deseo de dejar el Barcelona.

Con Pep Guardiola como entrenador y con Sergio Agüero, gran amigo de Messi, en el equipo, el conjunto inglés tiene condimentos de sobra para tentar a la Pulga. Pero, además, como para que no queden dudas de que es la mejor opción en el caso de que finalmente Messi deje el Barcelona , el City le habría ofrecido un importante contrato por los próximos 10 años.

MESSI CITY.jpg ¿Podrá Guardiola llevarse a Messi?

Según The Times, la propuesta no sólo incluye varias temporadas más en el City, sino que además Leo podría continuar jugando en cualquiera de los ocho equipos que tiene el City Football Group. Alguna de esas opciones podría ser el New York City, Yokohama Marinos o el Melbourne City australiano. Así, si se llegara a cumplir el sueño de los Ciudadanos, Messi tendría contrato hasta los 43 años.

Pero eso no es todo, porque el equipo inglés sueña con el 10 más allá de su retiro. La intención es que, una vez que decida dejar el fútbol, Leo se convierta en embajador mundial del grupo. Hace poco más de una semana, el diario The Sun había publicado que la intención del City era sumar a Leo ya en enero y que para eso estaba dispuesto a desembolsar una suma entre los 50 y 60 millones de dólares.

Si bien no es un monto elevado, tomando en cuenta que se trata de Lionel Messi, es una buena alternativa para que el Barcelona sume efectivo a sus arcas, algo que no ocurriría si se va libre en junio del 2021. En contrapunto con esta información, hace menos de 24 horas Sky Sports aseguró que el Manchester City desestimó la posibilidad de contratar a Leo por su edad y su elevada ficha.