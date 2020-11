Messi tratará de hacer una nueva marca en un Perú en llamas

Si bien tampoco perdió un partido contra este rival, no le pudo anotar en los cinco enfrentamientos que se lo cruzó en una clasificación para un Mundial (¡el otro contra el que no pudo es Brasil!). De esos cinco partidos, dos fueron en Lima: 2008 y 2012 (ambos 1-1). En el 2-2 del 2016, cuando dirigía el Patón Bauza y fue la última vez que la Selección visitó Perú, Messi no jugó. Aunque, eso sí, les gritó a los peruanos, pero por Copa América: fue en aquel 4-0 del 2007, en Venezuela, cuando era el Leo de pelo largo que recién empezaba. Hoy, la historia es otra. Y está por escribirse.