Messi y Acuña se suman a la Selección argentina

La Selección argentina ayer puso en marcha los entrenamientos de cara al comienzo de la Copa América de Brasil.

Lionel Scaloni tuvo a disposición en el arranque de la semana once futbolistas: Agustín Marchesín, Renzo Saravia, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul, Roberto Pereyra y Sergio Agüero.

El Huevo Acuña arribó ayer al país, pero se sumará hoy a las 11 a la segunda práctica en la Selección nacional.

“Somos candidatos”

“Estoy feliz de estar acá. Desde el primer día el cuerpo técnico me dio la confianza que necesitaba. Ahora tenemos que prepararnos de la mejor manera”, manifestó Paredes en su llegada al país.

“Es muy importante tener a Leo con nosotros en el nivel que está y Sergio ha terminado una temporada muy buena. Tenerlos en ese nivel es una ventaja”, afirmó el mediocampista del PSG.

Acuña ya está en el país, mientras que anoche llegó otro ex jugador de Racing, Lautaro Martínez.

Messi arribó a la madrugada al país, en un avión particular, al igual que Germán Pezzella, Paulo Dybala y Ángel Di María.

Los que faltan

Luego de la Recopa Sudamericana se sumarán los convocados de River, Franco Armani, Milton Casco, Exequiel Palacios y Matías Suárez, y la semana que viene se sumarán Esteban Andrada y Juan Foyth.

Arias Chile.jpg

Arias despejó las polémicas en torno a Bravo

Son horas cargadas de polémicas en torno a la no inclusión de Claudio Bravo a la selección chilena, y la prensa trasandina quiso meter en ese embrollo al arquero neuquino Gabriel Arias, pero el campeón de la Superliga despejó las críticas. “No conozco a Claudio Bravo, no he compartido ninguna charla con él. ¿Por qué sería incómodo compartir con un jugador que ganó dos Copas Américas? Hay un técnico que toma las decisiones y no se puede pasar por encima de él”, dijo.

“Estoy feliz porque es mi primera Copa América. No estuve ni en procesos anteriores, no sé qué pasó mientras no estuve, así que no entiendo a qué quieren llegar”, manifestó el 1 académico.

Palpitan la Copa

La selección nacional de fútbol femenino inició los entrenamientos de su última semana en el país, antes de viajar a Francia, sede de la Copa del Mundo. Ayer, la delegación albiceleste fue recibida por el embajador de Francia, Pierre Henri Guignard.