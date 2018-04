México: un juez suspende la venta de la Barbie Frida Kahlo

Esta empresa fabricante de juguetes había lanzado a nivel mundial en marzo, con el motivo del Día Internacional de la Mujer, una colección de muñecas para honrar a “mujeres que inspiran”. Entre ellas se encontraba la pintora mexicana. Algunos parientes de Kahlo denunciaron que Mattel había usado la imagen sin su permiso.

Mara Romero, sobrina nieta de la artista, aseguró que su batalla no es sólo sobre los derechos, sino por la representación de la artista. “La muñeca debería haber sido mucho más mexicana, con un color de piel más oscuro, con una sola ceja, no tan delgada porque Frida no era así. Y vestida más mexicana, con joyería mexicana”, dijo Romero, quien mostró su satisfacción con la decisión del juez.

“Estoy encantada porque creo que se está haciendo justicia”. Por ahora, la decisión del tribunal de prohibir la muñeca sólo aplica para las tiendas en México.