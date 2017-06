“Lo veo como una linda oportunidad, porque no fue fácil este tiempo para mí, y me he entrenado duro para aprovecharla. Lo importante es estar tranquilo y preparado”, dijo en compañía de su familia, en Fernández Oro.

“Que el Mono la está rompiendo lo sabemos todos, lo sé yo también por supuesto. Cuando llegué, dije que él y Mati Carrera son los dos chicos que pueden llegar adonde se lo propongan, depende de ellos". Lucas Farías El delantero elogió el juego del juvenil Daniel Opazo.

Su andar deportivo por el norte lo llevan a conocer muy bien a Gimnasia y Tiro, a quien enfrentó cuatro veces el año pasado. “La base se mantiene y los conozco. Son ordenados, pero no es un equipo que te lleve por delante”, analizó a 48 horas del duelo de cuartos.

Ilusionado con el momento del equipo, sostiene que el ascenso está para cualquiera: “Los equipos con más chapa son Gimnasia y Cipo, sin dudas. Nosotros venimos en alza desde la serie ante Las Parejas, el equipo creció mucho”.

A la hora de imaginar el trámite, Farías sabe que el Albinegro esperará de él “mucha presencia en el área”. “Germán (Weiner) y el Tuti (Del Prete) van a ser los más liberados para atacar y mi trabajo será luchar contra los centrales a quienes conozco”, soltó el punta, que imagina una serie cerrada: “Imaginar una goleada podría hacernos equivocar. Acá hay que ganar, después la obligación será del rival”.

“Veo al equipo preparado para irse hacia Salta con un buen resultado”, cerró el nueve que quiere aprovechar su oportunidad.

En vivo

Cipo y Gimnasia y Tiro, televisado

El duelo en La Visera será televisado en vivo por Salta Deportes para la provincia norteña. El resto de los hinchas podrá seguirlo por el canal Youtube “Salta fútbol” y por celular bajando la app Salta Deportes.