Mica Viciconte explotó contra una periodista por burlarse de la voz de Fabián Cubero

El día de hoy, las redes sociales fueron testigos de un nuevo episodio de confrontación entre figuras mediáticas. En esta ocasión, Mica Viciconte expresó su indignación luego de presenciar una situación de burla hacia la voz de Fabián Cubero en un programa de televisión. La mediática no dudó en manifestar su malestar a través de sus historias de Instagram, calificando la actitud como "de muy mal gusto".

Ante esto, Mica Viciconte no tardó en tomar cartas en el asunto y dirigirse directamente a Pochis a través de sus redes sociales. "¿Qué es lo divertido de reírse de la voz de otra persona? Me parece que esa broma ya fue, ¿no?", cuestionó Viciconte, expresando su desaprobación ante la situación.

Mica 1.jpg El enojo de Mica Viciconte

La respuesta de Pochis a Mica Viciconte

La respuesta de Pochis no se hizo esperar, quien reconoció su error y ofreció disculpas públicas. "Tenés 100% razón", expresó la influencer, agregando: "Hoy alguien en el programa me dijo algo de la voz de Cubero, lo imité y me reí. Pésimo de mi parte".

“Uno de última tiene que hacerlo con amigas en la intimidad comiendo bizcochitos. Así que no se me cae un anillo en pedir disculpas”, agregó la periodista. Ante este gesto, Mica dio por cerrado el tema, manifestando que para ella "es un tema superterminado".

Hace unos días, en Socios del Espectáculo, Paula Varela había contado que Fabián Cubero había iniciado un tratamiento para poder mejorar su voz. “Está haciendo foniatría para mejorar sus cuerdas vocales”, reveló la periodista. Ante esto, Nancy Duré sumó un dato clave: “Se lo había recomendado Mica (Viciconte) hace un tiempo”.

Mica 2.jpg El pedido de disculpas de Pochis

Cómo fue el momento de la polémica

Todo esto se dio cuando este jueves, en el programa de Magazine “Empezar el día”, Pochis repasó cómo fue que se conocieron Cubero y Nicole Neumann. “Sobre esa producción de fotos, Nicole fue la que seleccionó qué jugadores quería que estuvieran. Estaban Fabián Cubero, Marcos Angeleri y Mariano Pavone”, arrancó antes de agregar: “Y de los tres se quedó con Fabián Cubero, que las primeras fotos eran de ellos dos muy románticos en una pileta de la casa de ella”.

“Me cuentan que ella lo agarró y le dijo ‘vos tenés muchos huevos en la cancha, pero no tenés huevos para encararme a mí”, agregó Luís Ventura. Ahí fue el momento en donde Pochis afinó la voz y se burló de Poroto: “Imaginatelo a Cubero ‘¿qué querés que te diga Nikita?’”. “Cada cual tiene la voz que tiene”, la frenó Yuyito González.