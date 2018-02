Michelle le regaló una lista de "lentos" a Obama por San Valentín

"Feliz San Valentín, amor de mi vida", escribió en su Twitter a Barack Obama. "Te dedico una pequeña playlist", añadió adjuntando la lista, que lleva por título "Forever Mine" (por siempre mío).

Entre los temas seleccionados para el ex presidente figuran clásicos como "At Last", de Etta James, o "Moondance", de Van Morrison, pero también otros más modernos como "Halo", de Beyoncé, "Shape of You", de Ed Sheeran, o "LOVE", del rapero Kendrick Lamar y Zacari.

Barack Obama compartió el tuit de su mujer y aprovechó para desearle un feliz Día de San Valentín con una instantánea de ambos ante un soleado paisaje. Junto a la foto se lee: "Haces que cada día y cada lugar sea mejor".