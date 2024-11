Migue Granados fue al hueso con una usuaria de X que lo criticó

Esto, según lo expresó, no le gustó nada a una oyente. "Vi una entrevista a Mallm4nn que le hizo M1gue Granad@s, yo debo estar vieja porque una cosa es ser coloquial y tener llegada a los jóvenes, otra cosa es ser ordinario y no haber leído absolutamente nada para interiorizarte sobre la persona que vas a entrevistar", escribió la cuenta de X @GiDavidswright.

La mujer, que se dedica a la arquitectura, optó por escribir de esa forma los nombres de Migue y Mallmann para evitar que les llegue la mención de sus comentarios. Sin embargo, el conductor del ciclo Sería Increíble (OLGA) leyó su mensaje y le respondió.

"Coincido con lo de vieja. Si me permitís me gustaría agregar resentida, pelotuda y malcogida. Seguro haremos más cosas con Francis, la pasó bárbaro", comentó Migue con su característico tono sin filtro.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/miguegranados/status/1854487567967637656&partner=&hide_thread=false Coincido con lo de vieja. Si me permitís me gustaria agregar resentida, pelotuda y malcogida. Seguro haremos más cosas con Francis, la pasó bárbaro. — Migue Granados (@miguegranados) November 7, 2024

La mujer, en otro comentario, respondió: "Soy cero resentida, te puedo tomar pelotuda, pero jamás te voy a llegar a los talones, educate primero, nunca está de más".

Y Migue finalmente escribió, explicando qué buscó con su entrevista a Mallmann: "Pero si no entendés el concepto del podcast cerra el orto. Vienen justamente por ese código que no asumís los invitados. Para descontracturar, sin obsecuencias".

Usuarios de X cuestionaron la reacción de Migue Granados

El intercambio entre Granados y la mujer rápidamente se viralizó y su nombre estuvo en tendencias. Esta vez, muchos usuarios cuestionaron el abordaje de Migue para con una crítica de una usuaria "random" de Twitter.

"Este tipo no es normal. No se le habla así a nadie. No es divertido ni canchero, es solamente un matoncito vulgar y bruto más", "La diferencia entre una persona educada que hace una crítica sobre un producto que no le gusta, y un maleducado que tuvo la suerte de hacer un producto que vende, en una sociedad que cada vez le da menos valor a la educación", y "No se banca una crítica constructiva de una mina random en Twitter", fueron algunos de los comentarios que se acumularon en las redes.

image.png

"La mujer dio una opinión honesta sin insultos ni faltas de respeto, ni lo arrobó, ni tipeó su nombre bien para que no lo vea algún fan termo y AUN ASI viene el chabón y la forrea de arriba abajo de forma gratuita. estos son los monstruitos a los que les dan fama. háganse cargo", escribió otra mujer, llamada Eugenia. A ella le respondió Migue, explicando su actitud: "Euge, leete las respuestas de ella a los primeros comentarios que le hacen. Una mala leche absoluta".

Por su parte, la mujer que hizo el comentario que provocó el enojo de Migue optó por no seguir la polémica: "Juro que fue sin ánimo de quilombo, sino lo hubiera arrobado. Hay veces que preferiría tener 2 seguidores".