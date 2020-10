Milagro en el mar: pasó 8 horas flotando a la deriva

Una vez a bordo, la identificada como Angélica Gaitán reconoció que no sabía dónde se encontraba y padecía un cuadro de hipotermia. Según las primeras investigaciones, la mujer habría pasado unas ocho horas flotando en el mar y llegó al hospital en estado de shock.

Cuando la Policía habló con su hija, ésta comentó que llevaba sin tener contacto con ella hacía dos años. Luego, desde el centro médico y ya consciente, Angélica señaló que su ex marido la golpeaba constantemente: "Los maltratos comenzaron en el primer embarazo, me pegaba y abusaba violentamente de mí. En el segundo embarazo, seguían los maltratos y no me pude alejar de él porque las niñas eran pequeñas. Muchas veces denunciaba pero la Policía se lo llevaba 24 horas y cuando estaba en la casa de nuevo, volvían las agresiones".

"Estuve deambulando por las calles durante casi seis meses y después, fui a buscar ayuda a la oficina de la mujer. Allí, me mandaron a un hogar de paso pero no fue suficiente porque no recibí nada de ayuda y me dijeron que se había acabado la medida de protección porque él ya no estaba en Barranquilla", agregó.

De nuevo en la calle, la mujer solo creyó en la muerte como solución: "Estando en la orilla del mar, me encontré con la soledad y decidí lanzarme al mar, dejé que me llevara y esperar que pronto acabara esta pesadilla".

Estuvo a la deriva ocho horas, hasta que fue rescatada por el pescador. "Volví a nacer, gracias a Dios. Ahora estoy muy agradecida porque Dios me dio una nueva oportunidad para seguir adelante", resaltó la señora. En tanto, su familia, que vive en Bogotá, comentó que ahora la apoya y le pidió que regrese a su hogar, donde ya no está el violento.

Tras las denuncias viralizadas en los medios de comunicación, fueron encontradas las cuatro jóvenes que continuaban desaparecidas tras las protestas realizadas en Bogotá por el asesinato de Javier Ordóñez,.

La Fiscalía General de Colombia (FGC) informó que se identificó y ubicó a esas personas.

En un principio, un total de 43 personas se habían reportaron como desaparecidas luego de la manifestación, la cual fue reprimida por la Policía colombiana y dejó un saldo de 13 muertos y más de 400 heridos. Afortunadamente, no se lamentaron más víctimas.