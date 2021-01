Mirá como Katy Perry celebró el cumpleaños de Orlando Blum

Katy Perry y Orlando Blum son una pareja que no acostumbra a demostrar su amor frente a las cámaras o en las redes sociales, razón por la que, cuándo se permiten estas licencias ocupan grandes espacios en los medios de comunicación.

“El 44 más feliz de mi amor, el brillante padre de mi Paloma y un espejo reluciente que ve y me refleja lo que todavía no puedo ver. Gracias por volver siempre a la alfombra conmigo y nunca mirar atrás. Me alegro mucho de que mi luna haya encontrado su sol, te amo en todo el mundo”, escribió Katy Perry para acompañar las 10 fotografías de su tierno post en Instagram.