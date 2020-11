Mirá por qué Medvedev ganó el Nitto ATP Finals y no celebró

"En el tenis creo que probablemente sea el primero, en el fútbol he visto jugadores que no celebran (…) Lo decidí durante el Abierto de los Estados Unidos, cuando tuve dificultades con el público. No celebro mis victorias. Eso es lo mío y me gusta", explicó que Medvedev en declaraciones a la prensa tras concluido el Nitto ATP Finals.

Recordemos que en la edición del 2019 del US Open, Medvedev fue abuchado por el público por su mal comportamiento en la cancha durante las primeras rondas. De hecho en el duelo que le midió a Feliciano López, se enfrentó a la grada hasta el punto hacerles gestos obscenos y, posteriormente, agradecerles la motivación extra que supuso para él tenerles en contra.

Luego de esta situación, el actual campeón del Nitto ATP Finals decidió recapacitar y mantenerse impávido luego de su triunfo a fin de evitar enfrentamiento con el público y sobre todo expresar respeto por su rival.

Desarrollo de la Final

Medvedev, de 24 años, se impuso en 2 horas y 44 minutos a Thiem, con quien había perdido la final de la edición 2019 del torneo de Maestros que cierra la temporada del circuito masculino, pero en aquella ocasión contra el griego Stefanos Tsitsipas (6).

El tenista ruso se consagró en el Nitto ATP Finals sin perder siquiera un partido en la capital inglesa, pues en su grupo venció al serbio Novak Djokovic (1), al alemán Alexander Zverev (7) y al argentino Diego Schwartzman (9) y en semifinales superó al español Rafael Nadal (2).