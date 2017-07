Ayer Ari Paluch contó en su mesa que el conductor de La cornisa lo visitará en el debut de su nuevo ciclo A24 Md y la Chiqui aprovechó la oportunidad para pasarle factura frente a las cámaras.

“No quiere venir a este programa porque quiere que yo vaya al suyo y yo no voy a ningún programa”, explicó Mirtha y continuó punzante: “Entonces, si vos no venís, yo no voy ¿Viste esa cosa?”.

“Hace años que no viene. Lo llaman y lo llaman. Y la última vez dijo ‘no me llamen más’. Bueno, chau, fuiste”, disparó la conductora, mostrando cierto enfado con la situación.