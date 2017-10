La frase fue dicha por la ex presidente durante una nota radial en el programa con la Negra Vernaci y la diva de los almuerzos aprovechó su introducción del sábado para contestar.

El conflicto se generó por la pregunta de Mirtha luego del fallecimiento de Néstor Kirchner. En uno de sus programas, la conductora mencionó que se dudaba de que el cuerpo del mandatario estuviera en el cajón.

En el programa del sábado a la noche, Legrand le contestó con dureza a la ex presidenta. “Me hice eco de eso, es verdad, lo comenté, en potencial. La señora ex presidenta se refirió en términos que me hicieron daño, que no me gustaron. Dijo que estaba con sus hijos y yo les había hecho daño. Yo también he perdido seres muy queridos… Y dijo que yo era una mala persona”, aseguró.

“No tiene derecho a decir eso. Mala persona es otra cosa: es dejar un país como lo dejó, un país empobrecido por gente que ha robado por todos lados, no les alcanzaban las manos para robar. Eso es ser mala persona, señora. No una conductora que se hace eco de un comentario generalizado", agregó.

“Me gustaría que me pidiera disculpas. Si algo no tengo es ser mala persona. Tendré muchos defectos, pero mala persona no lo soy ni lo seré jamás. No iba a decir nada, porque esto se hace una bola de nieve más grande, pero después pensé que las cosas hay que aclararlas porque no te pueden decir fácilmente mala persona. Me ofendió muchísimo”, concluyó.

