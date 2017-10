"Mirtha es una mala persona"

“Nunca iría con Mirtha. No iría porque cuando se puso en duda si Néstor estaba en el cajón fue muy fuerte y fue algo muy malo. Es una persona mala. Decir que Néstor no estaba en el cajón cuando con mis hijos y yo estábamos junto al cajón es de mala persona”, aseguró la candidata por Unidad Ciudadana, quien supo sentarse en la mesa de la diva cuando era senadora. Luego, Cristina agregó: “Una cosa es ser duro, es ser crítico, pero ver a una familia como estábamos mis dos hijos y yo parados con el cajón, y decir que no está adentro, eso no es ser hipercrítico, eso es ser mala, persona y yo no soy mala. Creo que hay cosas que más que de la intelectualidad de la persona, hablan de la condición humana de cada uno”, aseguró.

Susana, en el aire

Por otra parte, la ex presidenta sostuvo que la posibilidad de participar en el programa de Susana Giménez antes de las elecciones primarias “quedó todo en el aire, en nada” porque no le interesaba “aparecer, justamente, de esa manera”. “Además, creo que el Gobierno había exigido que fueran la señora Vidal y la señora Carrió”, chicaneó Cristina.