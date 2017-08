Mirtha y Jorge Lanata rompieron la veda y ganaron el rating

“¿Podemos hablar de política?”, le preguntó desafiante la anfitriona al periodista. “¡Cómo no se va a poder!”, respondió el conductor de PPT. “Lo que hoy no se puede hacer es decir ‘vote a tal’. No se puede pedir el voto. Lo demás, sí. Además, si no podemos hablar de política, ¿de qué vamos a hablar?”, agregó, dándose el permiso para opinar sobre diferentes figuras y temáticas que inevitablemente inciden en el electorado.

Incluso, la Chiqui y Lanata hablaron del cruce que tuvieron en Intratables Diego Brancatelli y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien se puso al hombro la campaña de Cambiemos. “Yo sentí que se olvidó de que era candidata, se olvidó de la corrección política y dijo lo que sentía”, dijo en forma perspicaz Lanata, jugando con un error en su discurso dado que la mandataria no estaba en la oferta electoral, más allá de que haya cerrado la campaña de la propuesta oficialista.

Rating: Con un promedio de 10,4 puntos, La Noche de Mirtha Legrand fue lo más visto del sábado.

No se la dejaron pasar

Del otro lado de la pantalla y desde Twitter, el periodista de Espectáculos de La Nación Pablo Sirvén sentenció: “Mirtha y Lanata rompiendo la veda mal”.

Claudia Cesaroni, abogada de la Red Argentina No Baja, planteó: “La veda está para los giles. Mientras tanto, Lanata diciendo que lo de Santiago no es desaparición forzada, con Mirtha”.

Lo cierto es que romper la veda le dio resultado en el rating, ya que La noche de Mirtha fue lo más visto del día con 10,4 puntos de promedio. Así, logró superar a su competidor, PH, podemos hablar, que quedó en segundo lugar, con 8,3 y su conductor, Andy Kusnetzoff, aclarando que no había invitado a ningún político, como en las anteriores emisiones, para respetar la veda.