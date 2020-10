“Llevaba varios días con neumonía y desmejoré mucho de un momento a otro”, explica Leticia. No sabe cómo, pero no fue necesario darle un respirador. “Creo que superé ese pico de la enfermedad con un tratamiento intravenoso”, explica hoy, a un mes y medio de haber sido dada de alta. O sí: “Yo pensaba mucho en mis hijos ; ellos me dieron la fuerza”, dice.

Leticia Loaisa tiene 55 años, cinco hijos, cuatro nietos y uno en camino. Mucho para celebrar este domingo. También posee diabetes y hasta hace un tiempo -porque ahora el coronavirus se la cambió-, padecía de presión arterial alta, lo que le había provocado un ACV en 2016.

Leticia-madre-tiempos-covid-02.jpg Claudio Espinoza

“Yo pensaba que era algo que no me iba a tocar. Me cuidaba mucho. No sé cómo me contagié, pero me pasó”, comenta Leti. “El 27 de julio me empecé a sentir mal, como que mi cuerpo me pasaba el triple de lo que peso. Me tomé el azúcar y tenía 600. En el hospital de Plottier me pusieron insulina, me bajó, pero al día siguiente estaba peor. Fue cuando la médica decidió hisoparme y mientras aguardaba el resultado me dijo que me aislara en el quincho de mi casa”.

La mujer recibía control a domicilio por parte de los profesionales y la trasladaron al hospital nuevamente para hacerle una placa pulmonar. El resultado arrojó que tenía neumonía bilateral, aunque no presentaba fiebre. “Pero sí tenía mucho cansancio corporal y me dolía la carne, algo que nunca había sentido en la vida”.

"Mis hijos me dieron la fuerza para superar el virus"

Para esta madre emprendedora y sostén de hogar (Leti tiene una rotisería y cocina a diario), el momento más duro de la enfermedad lo vivió cuando la trasladaron en la burbuja sanitaria hacia Neuquén, donde permaneció internada 15 días en el Hospital Castro Rendón y 15 días en la Clínica Pasteur.

“Es cuando decís ´capaz que no vuelvo a ver a mis hijos´; eso me aterrorizaba”, subraya la mujer que permaneció todo el mes de agosto internada y que volvió a dar positivo después del primer diagnóstico efectuado 17 días antes.

Leticia-madre-tiempos-covid-01.jpg Claudio Espinoza

Por suerte, las enfermeras le entregaron el celular apenas la ingresaron y pudo comunicarse con su familia por videollamada. “Hablar con ellos fue lo que me dio ánimos, además de todos los cuidados que me propinaron en ambas clínicas, y la amabilidad y compromiso con que me trataron ahí dentro, a pesar de que el personal tiene cientos de enfermos y están trabajando 16 horas por día”, recalca Leti.

Hablar con ellos fue lo que me dio ánimos, además de todos los cuidados que me propinaron en ambas clínicas Hablar con ellos fue lo que me dio ánimos, además de todos los cuidados que me propinaron en ambas clínicas

Ella pasaba las horas pensando en el afuera y en las sonrisas de los suyos a través de los barbijos cuando la vieran salir. “Más o menos calculaba que ya faltaba poco para la noche por la rutina de los profesionales que se acercaban por el vidrio o aquellos que necesariamente entraban a la habitación”, relata. Pero lo que más la preocupaba la primera semana era la recuperación de tres de sus hijas, que también habían contraído el virus.

Leticia-madre-tiempos-covid-03.jpg Claudio Espinoza

“En cuanto supe que mi hija embarazada tuvo el alta, y que mi hija que estaba solita en casa estaba siendo asistida con los insumos de alimentos y lo que le hacía falta, pude respirar mejor; me volvió el alma al cuerpo”, sintetiza Leti, quien siendo muy joven adoptó a su primera hija mujer. “Este domingo, aunque el contexto es muy duro, yo voy a celebrar que voy a estar presente para mis hijos; y aunque no podamos reunirnos o vernos como lo hacíamos antes, destaco que pudimos salir adelante y contar a la gente la importancia de los cuidados y la solidaridad entre todos”, sintetiza esta mamá.