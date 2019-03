¿Cuándo supiste que Roca iba a hacer el reclamo?

Inmediatamente después del partido. Se empezó a rumorear, y la verdad es que yo, personalmente, no había visto la sanción ni me la habían informado. Obviamente, todo el cuerpo técnico, como todos los que viajamos a jugar contra Ferro, sabían que me habían expulsado. A partir de ahí, surge el error del cuerpo técnico de no chequear la sanción en el boletín.

¿Te molesta que tu nombre quede expuesto?

Es parte de nuestro oficio, hay que hacerse responsable, no solamente de este momento, del descenso y de todo lo relacionado con esto. Nosotros siempre damos la cara por todo y yo salí a jugar como siempre lo hago, defendiendo los colores del club por la decisión del técnico de que yo juegue. A nosotros nos dicen que tenemos que jugar y lo hacemos; de hecho, me hizo jugar 180 minutos en dos días, porque había jugado 90 minutos en la liga y después contra Roca, y acaté la decisión. Obviamente, molesta estar en medio de esta situación incómoda, pero estoy tranquilo porque actué como tenía que hacerlo, avisé de la situación y no se percataron.

¿Te llamó el técnico?

No, no me llamó. Sí me llamó Gastón (Sobisch, el presidente) y me dijo que tenía todo su apoyo.

¿Vas a seguir en el Rojo?

Voy a continuar jugando la liga en el club y después veré qué posibilidad surge.

¿Te gustaría pelear el ascenso en el Regional del año que viene?

Me siento identificado con el club, hace seis años que estoy en la institución, es un club que me ha dado un lugar importantísimo, en el que me siento muy cómodo. Ojalá que el año que viene se arme un lindo proyecto, que se sume gente y sobre todo apoyo, para encarar la vuelta a la divisional. Ojalá pueda estar incluido en ese proyecto y se dé cuanto antes el ascenso.

Le pudieron dedicar el triunfo a Lalo Porra...

Lamentablemente, quedó apocado un poco con toda esta situación que se dio, pero en el fondo todos sabemos que hicimos lo mejor para regalarle el triunfo a Lalo y a la gente también.

2 Las fechas de suspensión que debió cumplir Artaza por la roja ante Ferro de Pico

luis murua

Independiente terminó el vínculo con Murúa

el contrato de luis Murúa en Independiente de neuquén vencía al finalizar la participación del rojo en el Federal a y si bien existía la posibilidad de extender el vínculo, la comisión directiva decidió terminar con el ciclo del DT.

Según confirmó el presidente Gastón Sobisch a LM Neuquén, la decisión se tomó por el disgusto que generó la mala inclusión Joan artaza en el duelo con Deportivo roca.

El domingo, tras el clásico y en diálogo con LMN, el ex entrenador reconoció el error del cuerpo técnico, pero ayer sostuvo que no fue un error, sino un olvido.

“en el listado de jugadores para el domingo yo lo pongo a artaza. a mí no me dijo nadie que estaba expulsado. nadie se acordó que artaza estaba expulsado”, manifestó en Interior Futbolero.

Sin embargo, el futbolista, contó a LMN que el sábado, tras el partido en lifune, avisó al cuerpo técnico que había sido expulsado. el presidente del rojo, Gastón Sobisch, responsabilizó a Murúa de lo sucedido y decidió terminar el vínculo con el DT.

laspada Omar Novoa

Laspada se fue de Roca y no espera el fallo

A última de hora de ayer, Mauro Laspada renunció al cargo de director técnico del Deportivo Roca luego de tres temporadas al frente de las campañas del club en el Federal A y la Copa Argentina.

El bonaerense, salpicado por el escándalo de la protesta de puntos por parte del Naranja ante el Consejo Federal, debido a la mala inclusión de Joan Artaza en Independiente de Neuquén, mantuvo una reunión con la dirigencia y “de común acuerdo” decidieron ponerle punto final a esta historia deportiva.

El propio Laspada había adelantado, antes de jugar en La Chacra el domingo, que esta sería su última temporada en el Luis Maiolino, pero sorprende que ni siquiera haya esperado a conocer el fallo del Tribunal de Disciplina, que podría poner a salvo al Depo de la pérdida de la categoría.

Desde el presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino, al responsable del Tribunal de Faltas, Antonio Raed, se escucharon palabras fuertes en contra de esta situación de escritorios que afecta directamente a los salteños de Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro, además de San Martín de Formosa, que quedaron sujetos a la resolución de la protesta de los rionegrinos por los puntos, que también incluye al partido ante Ferro de Pico de la fecha 9.

Aunque todavía no lo confirmaron los dirigentes roquenses, una posibilidad es que el capitán Fernando Fernández tome las riendas del plantel hasta la Copa Argentina y conocer el fallo definitivo en el Federal A.