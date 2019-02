Monjas contaron cómo dos curas abusaron de ellas

Fue allí donde sufrió abuso sexual a manos de un vicario. “Tenía 15 años. Yo era muy ingenua, no tenía ningún tipo de experiencia previa. Empezó a tocarme y yo pensaba (equivocadamente) que eso estaba bien y que yo era la malvada. Me sentía culpable y desorientada”, continuó. “Nunca me violó, pero sí abusó de mí. No pude darme cuenta de eso hasta que tuve 40 años”, completó.

En tanto, la alemana Doris Wagner-Reisinger contó: “Cinco años después de ingresar al seminario, un sacerdote de la congregación empezó a acercarse cada vez que me veía sola. Después entraba a mi habitación y se quedaba ahí, hablando. Con el tiempo, empezó a abrazarme y luego ya venía y, sin decirme nada, me sacaba la ropa y empezaba a violarme”.

