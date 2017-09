Montañita: condenaron a 40 años al tercer acusado

El tribunal, presidido por César Augusto Vélez Ponce, tomó la determinación luego de evaluar las declaraciones de los testigos y las pruebas presentadas por la líder de la investigación, la fiscal María Dolores Coloma Pazmiño.

Apenas finalizó el juicio, los allegados del condenado agredieron verbalmente a los familiares de las víctimas, quienes habían viajado para presenciar el debate. Hubo incidentes en la sala. Finalmente, se logró controlar la situación aunque los familiares de Coni y Menegazzo tuvieron que abandonar el lugar, junto con los jueces, custodiados por la Policía.

“No pudieron terminar de hablar los jueces, apenas uno alcanzó a decir que se lo condenaba a 40 años y ahí se armó todo. Nos sacaron al fiscal, a nosotros y a los jueces mientras el resto de la policía los tenía a ellos ahí para que no fueran detrás nuestro”, contó Gladys Steffani, madre de María José. Y agregó: “No me da alegría esto, a mí ni 40 ni 100 años me devuelven a mi hija ni me devuelven la alegría de mis otros hijos y de toda la familia, pero por lo menos se está haciendo justicia”.

Por su parte, Paula Menegazzo, hermana de Marina, sostuvo que tras la sentencia tiene “sentimientos muy raros, una mezcla muy extraña”, y explicó que falta todavía juzgar a por lo menos a tres personas cuyos ADN se encontraron en la escena del crimen, pero aún no fueron identificadas. “Nosotros no queremos que se condene a inocentes, queremos que se condene a los verdaderos culpables”, agregó la hermana de una de las jóvenes víctimas.

Según la investigación, las víctimas fueron drogadas y golpeadas en una zona retirada del mar. Coni fue abusada y recibió un fuerte golpe en la cabeza. Menegazzo fue acuchillada. Los cadáveres fueron encontrados varios días después, con 48 horas de diferencia entre cada hallazgo, en bolsas plásticas negras en un descampado.

Buscan abrir una tercera investigación

Resta esperar que la Justicia ecuatoriana decida si se abre una tercera investigación, ya que la fiscal logró determinar que al menos cinco personas participaron del homicidio, luego de hallar varios perfiles genéticos en la escena del crimen. Por el momento son tres los sentenciados como autores del doble crimen. En agosto del año pasado también habían recibido condenas de 40 años de prisión los acusados Segundo Mina Ponce, de 34 años, alias “el Negro”, como autor material, y Aurelio Eduardo Rodríguez, de 39, conocido como “el Rojo”, al ser considerado coautor.