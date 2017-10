Morderse las uñas no es un tema de nervios y ansiedad

El trabajo realizado consistió en contar con 48 participantes con hábitos repetitivos, como morderse las uñas, que debían contestar una serie de preguntas para determinar su comportamiento organizacional y regulación emocional. Las personas que se mordían las uñas fueron identificadas como perfeccionistas organizacionales, un tipo de personalidad marcada por la tendencia a hacer planes detallados y a sobrecargarse de trabajo, y que en muchas ocasiones terminan frustrados por la falta de actividad. Morderse las uñas y otros comportamientos repetitivos similares resultan sólo una forma de liberar esa energía reprimida.

Claro que morderse las uñas, que a priori podría parecer algo totalmente inofensivo, tiene posibles consecuencias malas, como desencadenar infecciones y daños a largo plazo, como debilitamiento de los dientes y la deformidad de las mismas uñas. Estos riesgos, y lo común de este hábito, hicieron que llevarlo a cabo -generalmente de modo inconsciente- sea una de las áreas líderes en la que los psicoterapeutas trabajan con sus pacientes.

“Estos descubrimientos sugieren que los individuos que sufren de comportamientos repetitivos podrían beneficiarse con tratamientos diseñados para reducir la frustración y el aburrimiento, y modificando su perfeccionismo”, dijo Sarah Robert, colaboradora del autor del estudio. Esto motivaría que en vez de la aplicación de ansiolíticos, como suele ocurrir en algunos casos, los tratamientos sean más conductistas y vinculados a las propias actividades.

¿Cómo me doy cuenta si tengo esta personalidad? Si pienso en términos de “todo o nada” y veo las cosas como blanco o negro; si soy muy duro conmigo; si me frustro rápido al no alcanzar un objetivo y si aun lográndolos sigo insatisfecho; si demoro el inicio de algo esperando el momento perfecto... que tal vez nunca llegue.