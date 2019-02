More no perdona

Consultada por el vínculo con el conductor de Intrusos, dijo sin filtro: “Soy muy rencorosa y cuando me hacen sufrir, no perdono. Pero hablar, hablamos”.

Tras recalcar que sus suegros son “un amor”, More habló del lugar que tiene Rial en su vida. “Cada uno comparte lo que siente y tiene ganas. Por algo me volví a hablar, pero definitivamente tenemos dos vidas muy diferentes”, remarcó.

“Gente mala”

A su vez, More negó tener trato con su madre, Silvia D’Auro. “¡¡¡No, gracias!!! Prefiero no relacionarme con gente mala”, exclamó en forma lapidaria al enfrentarse con una pregunta sobre el tema.

Por otro lado, desmintió que, por pedido de su padre, le haya quitado el padrinazgo de su hijo a Luis Ventura y Loly Antoniale. “Nada que ver. Ventura es mi tío y eso no lo cambia nadie. Y yo no cambio decisiones porque a otras personas no les guste”, manifestó después de revelar que los padrinos de su bebé serán su amiga Martina Palladino y el hermano de su novio, Rodrigo.

El bebé de Morena y Facundo nacerá el 2 de abril y se llamará Jordi.

Se lanza fuerte como cantante

Luego de lanzar el tema “El ángel del amor”, con un perfil orientado al cuarteto y a la cumbia, More Rial se prepara para presentar “Hello baby”, cuyo adelanto ya apareció en las redes y que se dará a conocer en forma completa el 12 de febrero. “Estoy muy feliz por @moreerial @facuambrosioniok. Presentamos su primer single en todas las plataformas digitales” anunció Christian Manzanelli, el manager de la futura mamá.