Morena Rial le dijo "gato viejo y usado" a Natacha

La guerra entre Natacha Jaitt y los Rial parece que va en ascenso. Luego de que la mediática se cruzará con el conductor, ahora se trenzó en las redes con Morena Rial, quien se despachó de lo lindo. El furioso descargo de la joven llegó luego de que Natacha le dijera a su padre que le “pagaba a jugadores” para que salgan con su hija. Y Morena, quien actualmente está en pareja con el futbolista de Temperley Facundo Ambrosioni, fue lapidaria. En una historia de Instagram arrobó a Jaitt y sin reparos disparó: “Ja ja... La costumbre de que te paguen es a vos, pedazo de trola, vieja y sucia... Si no te pagaron por la última cogida y estás enojada, problema tuyo, gato, viejo y usado”. Pero la historia no terminó ahí. Es que, como cierre, la hija del Intruso escribió: “Mujer grande, con tan poca neurona. O fijate si a tus hijos no les hace falta una madre un poco más ubicada en la Tierra y no tan trola y regalada. Por Dios, un besito sucia, que se encargue de vos el que se tenga que encargar”.