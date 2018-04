Todos contra Mirtha por darle vía libre a Natacha Jaitt

Sin dudas la participación de la mediática no pasó desapercibida en el mundillo mediático y varios de sus integrantes salieron a manifestar su descontento con la diva de los almuerzos y su nieto y productor, Nacho Viale, quien habían anticipado en las redes que la mesa sería "explosiva".

Es que Jaitt disparó sin filtro contra el diputado Gustavo Vera, el Papa Francisco, el actor Enrique Pinti, los ex Gran Hermano Francisco Delgado y Brian Lanzelotta, así como apuntó contra la gerenta de contenidos de América, Liliana Parodi, y los periodistas Alejandro Fantino, Carlos Pagni, Oscar González Oro, Ernesto Tenembaum y Juan Cruz Sanz.

"Es un tema muy delicado la pedofilia y los menores, y el espectáculo que ofreció la televisión argentina este fin de semana fue deplorable", expresó Marcelo Longobardi acerca de las declaraciones de la controvertida mediática. "Esperemos que los medios no terminemos como la justicia, ya que a partir de un relevamiento que hizo la UCA, el nivel de credibilidad en la justicia argentina bajó un 11 por ciento", agregó.

El propio Luis Majul se tomó un tiempo para condenar a la conductora y su producción. "Quiero hablarle a Nacho Viale, con quien tengo una buena relación, y también le quiero hablar a la señora Mirtha Legrand, porque lo que pasó en el programa era esperable, porque ella venía anunciando, en una especie de intento de extorsión, a ver qué nombre revoleaba en el marco de una causa por abuso de menores“, dijo ayer en el pase entre Infama Recargado y La Cornisa.

"Sé que Mirtha dice que está más allá del bien y el mal, pero lo que hicieron ayer en la tele no se hace. Nacho y Mirtha sabían que ella iba a la tele a ensuciar gente sin la más mínima prueba“, añadió Majul.

En tanto, Luis Novaresio también hizo los suyo en Debo Decir. "Yo no voy a juzgar a Natacha Jaitt, con quien me crucé alguna vez y me resultó muy agradable. Me quedo pensando en la responsabilidad que tenemos en la tele. Yo me hago responsable de mis invitados", arrojó al aire para tirarle un palito a la producción de Mirtha Legrand. "Quiero solidarizarme con mis compañeros, quienes fueron injustamente agredidos sin ningún tipo de prueba. La producción tiene la responsabilidad de lo que se pone al aire", sentenció.

Antonio Laje, por su parte, dedicó su editorial en su programa Buenos Días América a la producción de Mirtha: "En Argentina es muy fácil ensuciar a la gente, y no hay una justicia que responda rápido, por lo que todavía es más fácil. Y hay distintas responsabilidades. Lo que pasó en el programa de Mirtha Legrand a mí me parece, no sé si patética es la palabra, pero me parece muy grave", criticó duramente.

"Cuando uno invita a una persona, que además desde los días anteriores estuvo escribiendo lo mismo que después dijo, vos sabés que ella va a a decir eso. ¿O para qué la invitaste a Natacha Jaitt?", expresó Laje.

Eduardo Feimann no se quedó afuera y lanzó: "Yo lo que noté es una onda extorsiva del apriete en televisión y es muy grave quien lo dice y quien lo permite".

Por su parte la periodista Mercedes Ninci, quien justamente esa noche fue parte de la Mesaza cuestionó la participación de la mediática: “Darle micrófonos a esta mujer y no frenarla fue muy triste”.

Según fuentes cercanas a los invitados, Nacho Viale se habría comprometido a "controlar a Natacha", algo que no ocurrió en los hechos, ya que incluso arremetió contra periodistas de Canal 13, por lo que las autoridades se encuentran muy disgustados con el programa.

