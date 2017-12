Moria liquidó a su amiga Susana

“Me parece que no le da la capacidad intelectual para entrevistar a un presidente”, sentenció la One en Confrontados, al referirse a la negativa de la conductora a hacerle un reportaje a CFK durante la durante la campaña de las elecciones legislativas. “No porque no la tenga, sino porque es muy light. Ella va a a la pregunta social, a la revista de peluquería, a la parte linda”, aclaró.

“Ella está ligada a todo lo que es glam, es la mujer Hollywood. Para ella ir al hueso es maltratar a un invitado, no tiene la capacidad intelectual periodística que puede tener otra persona”, recalcó.

A su vez, señaló que le da gracia que cada vez que va a su programa, Susana lee su nombre, más allá de que la conoce hace 30 años. “A mí me resulta raro y me divierte porque forma parte de su personaje, aunque, cuando más grande va siendo, decís ‘what pass, papi?’”, acotó con humor.

“Estamos en tiempos donde no va lo light. Entonces, tal vez los reportajes livianos pueden tensar más una cierta hostilidad que hay en toda la gente”, analizó.

Por otra parte, la jurado del “Bailando por un sueño” reveló que la sondearon para hacerle una entrevista a la ex Presidenta. “Todo el mundo cartoneó con eso. Sí, me habló el secretario de Cristina, pero le dije que quería entrevistarla en el teatro, otro ámbito, desde otro lugar. Es una actriz que para nada es frustrada. Quería entrevistarla de mujer a mujer con apasionamiento, me interesaba otra cosa, no la parte política’’, explicó.

Las declaraciones de la vedette se dieron después de que Mauricio Macri cancelara el especial desde la Quinta de Olivos con Susana que iba a emitirse el domingo. Si bien desde el gobierno dijeron que la nota no se dio por una cuestión de tiempo y porque no era prudente que el Presidente diera una imagen liviana y relajada mientras se investiga la muerte del joven en la comunidad mapuche de Villa Mascardi y la desaparición del ARA San Juan. De ese modo, intentaron desechar las versiones sobre un cortocircuito con la diva por sus críticas en torno a la reforma previsional que impulsa Cambiemos.