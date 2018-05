Moria regresó a la conducción y le llovieron críticas

La One quedó tercera en el rating de la franja horaria que ocupa.

Buenos Aires. Moria Casán estrenó su nuevo ciclo, Incorrectas, y en las redes sociales la destrozaron. Según los tuiteros, la One no dejó que ninguna de sus panelistas hablara, incluso no paró de interrumpir a su primer invitado, Antonio Gasalla, uno de los personajes más buscados por la prensa.