Mortal Kombat regresará a través de las pantallas de HBO Max

Es importante destacar que esta no es la primera vez que Mortal Kombat llega al cine y la pantalla chica. En 1995 se estrenó la primera una película la cual recaudó más de 122 millones de dólares y que, a su vez, motivó una secuela en 1997, cuyo fracaso enterró la franquicia.

Cuando llegará HBO Max a Argentina

HBO Max finalmente dijo cuándo llegará a Latinoamérica: el próximo mes de junio. A través de un video publicado en sus redes sociales, el streaming de Warner Media confirmó que la nueva plataforma digital llegará a la Argentina, y demás países de la región como Chile, México, Perú, Costa Rica, Venezuela, México y Brasil.

El avance de HBO Max no da una fecha exacta para el lanzamiento, pero anticipa que se podrán visualizar series como Friends, las películas basadas en los cómics de DC, las cintas de El Señor de los Anillos, contenido original de Latinoamérica y nuevas producciones como House of The Dragon, la nueva serie del universo de Game of Thrones.