A partir de junio, HBO Max estará en Latinoamérica

El avance de HBO Max no da una fecha exacta para el lanzamiento, pero anticipa que se podrán visualizar series como Friends , las películas basadas en los cómics de DC , las cintas de El Señor de los Anillos , contenido original de Latinoamérica y nuevas producciones como House of The Dragon , la nueva serie del universo de Game of Thrones .

A través de su comunicado vía correo, HBO Max indicó: "Una nueva experiencia para disfrutar. Prepárate a conocer personajes inolvidables, disfrutar momentos en familia y descubrir nuevas historias que te atraparán. ¡La cuenta regresiva ha comenzado!".

Vale la pena destacar que HBO en Latinoamérica ya opera con su servicio de streaming propio, HBO GO, sin embargo, según se pudo conocer, esta aplicación dejaría de funcionar para dar paso a HBO Max. A continuación podés ver el avance que presentó HBO Latinoamérica en su canal de YouTube, sobre lo que presentará HBO Max a partir del próximo mes de junio:

La afamada serie "Sex and the City" vuelve a la televisión para deleitar a sus fanáticos, desde la señal de HBO y tendrá dentro de su elenco a las estrellas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, pero esta vez, no participará Kim Cattrall.

"And Just Like That..." es el título de esta nueva aventura televisiva de "Sex and the City" cuya principal novedad respecto a la serie original será la ausencia de Kim Cattrall, que interpretaba a Samantha pero que no aparecerá en estos nuevos episodios.

Es evidente que en esta nueva parte de la serie, quedó excluida la actriz Kim Catrall, dado el conflicto que mantienen con Sarah Jessica Parker.