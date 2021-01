Sex and the City regresa a 'HBO Max', sin Kim Cattrall

La afamada serie " Sex and the City " vuelve a la televisión para deleitar a sus fanáticos, desde la señal de HBO y tendrá dentro de su elenco a las estrellas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis , pero esta vez, no participará Kim Cattrall.

"And Just Like That..." es el título de esta nueva aventura televisiva de "Sex and the City" cuya principal novedad respecto a la serie original será la ausencia de Kim Cattrall, que interpretaba a Samantha pero que no aparecerá en estos nuevos episodios.