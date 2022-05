Los motochorros continúan sembrando terror entre los neuquinos a medida que nuevos ataques salen a la luz. Una mujer que iba en su auto junto a su hija se convirtió en una de las últimas víctimas cuando aguardaba en un semáforo de Avenida Mosconi (ex Ruta 22 ) y perdió todas sus pertenencias.

"Estaba conversando con mi hija y, de repente, sentimos un ruido muy fuerte que nos dimos cuenta que no había sido un choque porque no lo sentimos en el cuerpo. Me doy vuelta y estaba todo el vidrio de atrás roto y vi a dos personas en moto llevándose mi cartera con los documentos, las llaves, el celular, todo", relató la víctima, Dina, en diálogo con medios radiales.