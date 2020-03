El defensor del Pueblo, Ricardo Riva, se refirió a las actuaciones que se realizan cotidianamente y a la forma que tienen para solucionar conflictos.

La mediación es la posibilidad de dimensionar lo humano. El conflicto a veces genera que uno al otro lo convierta en objeto”.

¿Es normal el aumento de actuaciones en los primeros meses del año?

Todos los años hubo grandes crecimientos, pero esto es mucho. Siempre hubo un 15%, aproximadamente.

¿Y a qué se debe?

Supongo que tiene que ver con el espacio de trabajo que ha generado la Defensoría, que va mucho de boca en boca transmitiendo que es algo que sirve.

¿Siguen manteniéndose los mismos reclamos?

Hay de todo. Últimamente hubo muchas intervenciones por estafas que se hacen telefónicamente con la utilización de los bancos. Esto de usar las claves de las personas. Estamos trabajando con los bancos para ver de qué manera encontramos una solución para que les garanticen a sus clientes algunos mecanismos de protección.

¿Siguen los conflictos entre vecinos?

Sí. La misma gente pide la intervención de la Defensoría del Pueblo. Sabe que no va a iniciar un juicio y por eso nos llaman. Tiene que ver con la calidad de la convivencia o la mala convivencia entre las personas. Por eso tratamos de ayudarlos. La mediación es la posibilidad de dimensionar lo humano. Nosotros vemos que el conflicto a veces genera que uno al otro ser humano lo convierta en un objeto. A partir de estos mecanismos de resolución de conflictos, lo que hemos visto es que se dimensionan tres valores fundamentales de los derechos humanos: que nadie debe ser tratado inhumanamente, que todos tenemos que tener igualdad de oportunidades y que se debe respetar la multiplicidad de voces. Cuando uno está enojado con el otro, el otro se convierte en un objeto en la disputa. Al sentarme frente al otro, mirarlo a los ojos y empezar a escucharlo desde un lugar totalmente distinto al de la competencia para poder ganarle, me voy poniendo en el lugar.

Y a veces un pequeño conflicto puede generar una escalada de violencia…

Por supuesto. Porque en la competición de quién le gana al otro, cada uno pierde la dimensión de lo humano. Entonces soy capaz de dañar a un ser humano. También aprendo que yo puedo tener una verdad. Pero cuando te la digo a vos, me vas a decir: “No estás equivocado. Esto no fue así”. Nuestra verdad no es absoluta.

¿Hay menos tolerancia hoy?

Creo que hoy se ha sectorizado la sociedad. Entonces calificamos a un sector de una u otra manera.

¿Te sorprenden algunos problemas?

Hay miles de pequeñas cosas que a veces terminan en un gran conflicto: una mirada equivocada, un saludo no dado. A veces uno no sabe cómo se interpretan esas cosas que derivan en situaciones cada vez más complejas. Hay gente que ha llegado a decir que no puede salir a la puerta de su casa porque el vecino está enfrente. Tal vez tuvieron un problema pequeño que se fue agrandando y terminan peleados.

¿Puede pasar en las escuelas entonces?

Pasa al revés. Los chicos se pelean entre sí, se involucran los adultos, se pelean entre papás o con los docentes. Y por ahí los chicos resolvieron el problema. Por eso, en las escuelas trabajamos para que los niños medien entre sí. Los grandes ni se enteran. Así se ha bajado mucho la conflictividad de la convivencia en esos lugares. Y esto también puede ser trasladado a los hogares. Muchos chicos pueden ser mediadores en una pelea entre sus padres.

