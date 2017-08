Mujer acusó a su vecino de atacar a cadenazos a ella y su hijo

Bahía blanca.- Una mujer denunció que su vecino la agredió a cadenazos a ella y a su hijo, aunque el hombre dijo que, en realidad, son ellos los violentos. Según la mujer, llamada María Inés Mansilla, todo comenzó cuando su hijo sacó “a su perra salchicha a hacer las necesidades en nuestra vereda. A los pocos segundos entró llorando a los gritos y me dijo: ‘El paisano me pegó con una cadena’”. La mamá del chico relató que vio a su hijo muy lastimado en la columna, en el pecho y la oreja. “Entonces, fui a preguntarle al vecino por qué le hizo eso y me empezó a pegar con la cadena a mí también”. La mujer fue a la guardia del hospital por los golpes y dijo que a ella le quedaron marcas en el cuello y en un brazo. A los pocos minutos, llegaron dos patrullas, que intervinieron en el caso y le tomaron los datos al hombre, quien a su vez argumentó que el chico lo quiso atacar con un palo y que luego la mujer le dio una cachetada “que todavía me duele”, contó.