Multarán a taxis y remises que ya aplicaron el aumento

A pesar de que este martes los taxistas daban cuenta de que el aumento tarifario de la bajada de bandera estaría vigente desde hoy a $68,10 y la ficha a $6,80, representante del municipio salieron al cruce porque aún no está ni refrendado por el ejecutivo ni publicado en el boletín oficial.

El funcionario explicó que este miércoles estará publicado en el boletín oficial, lo que permitirá que desde el jueves se puedan ajustar los relojes en los distintos taxímetros. Luego se debe llevar a cabo un trámite administrativo en el que se debe pagar una tasa, automáticamente se refrenda el aumento en los relojes y recién ahí se puede funcionar con la nueva tarifa.

El funcionario señaló que habían iniciado una actuación administrativa el pasado 1° de noviembre, tal como lo determina la ordenanza que regula la actividad de taxis y remises, en el cual realizaron un proceso de revisión de la tarifa que rige en 2020.

mauro-espinosa.jpg Mauro Espinosa, secretario de transporte de la Municipalidad.

Además, indicó que el último aumento fue en fines de noviembre de 2019. “En el mes de mayo, cuando se tuvo que analizar de nuevo el alcance, la situación era muy crítica y se decidió suspender ese aumento”, aseguró.

Hasta el momento, el funcionario no tiene conocimiento que estén circulando por la ciudad, taxis y remises con la nueva tarifara, pero que dio instrucciones la Dirección de Transporte para que detecte esa irregularidad. “Es el Estado municipal el que, a partir del decreto vigente, tiene que notificar a los relojeros que la tarifa es la nueva y recién ahí lo pueden tarifar los relojes. No puede ocurrir que cualquier relojero cambie el tarifado sin que eso ocurra”, subrayó Espinosa.

Por último, dijo que se comunicó con algunos de los relojeros de la ciudad que realizan la actividad y le manifestaron que estaban aguardando la notificación municipal para poder hacerlo.

“Automáticamente que determinemos que es así, dejaremos fuera de servicio a ese vehículo que fue con anticipación tarifado hasta que no esté validado por decreto ese tarifario nuevo. No pueden cambiar sin estar notificados por la autoridad de aplicación. No es cuando ellos quieren”, cerró el funcionario.