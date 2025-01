Asume Trump: Milei, Meloni y Bukele, entre los invitados

En un acto que se espera repleto de simbolismo, Trump decidió invitar a varios líderes internacionales, una práctica que no suele repetirse en las tomas de posesión de Estados Unidos, donde normalmente solo los embajadores extranjeros representan a sus países. Sin embargo, Trump rompió con esta tradición y extendió invitaciones a gobernantes de diferentes partes del mundo, muchos de ellos con ideologías políticas cercanas a las suyas.

javier milei donald trump.jpg Trump junto a Javier y Karina Milei.

Entre los invitados más destacados se encuentran el presidente de Argentina, Javier Milei, una figura clave en la política en los últimos años. Milei mostró en varias ocasiones su admiración por las políticas económicas de Trump y mantuvo una postura crítica hacia el socialismo y el progresismo. También será parte de este evento la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien lidera el partido de derecha más importante en Italia y expresó en varias ocasiones su apoyo a las políticas de Trump en temas como inmigración, seguridad y economía. Además, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien logró destacar por su liderazgo en el ámbito digital y su lucha contra las pandillas en El Salvador, y el presidente húngaro, Viktor Orbán, conocido por su postura euroescéptica y su defensa de los valores conservadores, estarán presentes.

La ausencia de algunos líderes clave y la representación de España

Aunque Trump extendió una invitación al presidente de China, Xi Jinping, y al presidente israelí, Benjamin Netanyahu, ambos decidieron no asistir. Xi Jinping, líder de una de las principales potencias económicas del mundo, no participará en la ceremonia, aunque Estados Unidos y China mantienen una relación compleja con desafíos comerciales y geopolíticos. Netanyahu, por su parte, también optó por no asistir a un evento que ya anticipa un inicio de mandato marcado por tensiones internacionales.

En cuanto a la representación de España, el gobierno español decidió no enviar a ningún miembro de su gabinete a la toma de posesión de Trump. En su lugar, la embajadora Ángeles Moreno representará a España en el Capitolio. Sin embargo, un líder político español sí fue invitado: el presidente de Vox, Santiago Abascal, participará en el evento. Abascal asistirá acompañado de representantes de la coalición europea Patriotas, que incluye a figuras de extrema derecha como Marine Le Pen de Francia y Matteo Salvini de Italia. Esta invitación refuerza las relaciones entre Trump y líderes políticos que comparten ideologías similares, especialmente en temas como inmigración, política exterior y derechos.

Otros invitados importantes

Además de los mencionados, varios otros políticos y figuras de relevancia internacional confirmaron su presencia en el evento. Entre ellos se encuentran el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el expresidente brasileño, Jair Bolsonaro; el líder euroescéptico británico Nigel Farage; y el francés Éric Zemmour, quien lidera el partido de extrema derecha Reconquista. Todos ellos son conocidos por su postura crítica hacia la Unión Europea, las políticas migratorias y su apoyo a los movimientos populistas en sus respectivos países.

Este acto de toma de posesión no solo marcará el inicio del mandato de Trump, sino que también consolidará su relación con líderes que comparten su visión conservadora y populista, lo que podría influir en la política internacional durante los próximos años.