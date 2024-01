Bitcoin cumple 15 años con un aumento del precio

Aunque Bitcoin ha tenido un sólido comienzo de año, aún se encuentra considerablemente por debajo de su máximo histórico de 69.000 dólares registrado en noviembre de 2021. No obstante, es crucial recordar que el valor de esta criptomoneda ha experimentado fluctuaciones a lo largo del tiempo debido a la oferta y la demanda.

Bitcoin.jpg El Bitcoin cumple 15 años

Con el tiempo, Bitcoin evolucionó desde ser utilizado en transacciones en línea hasta convertirse en una forma de transferir valor, realizar pagos y ahorrar. A partir de 2011, organizaciones comenzaron a aceptar donaciones en Bitcoins, y los comerciantes en línea adoptaron la criptomoneda como medio de pago.

El caso de Latinoamérica

El camino para la adopción de las criptomonedas en Latinoamérica fue lento ante los vacíos legales y las diferentes pruebas de los reguladores (Sandbox) para implementar estas tecnologías. A pesar de esto, en 2021 El Salvador se convirtió en el primer país en el mundo en hacer del bitcoin una moneda de curso legal. Y a finales de 2023, anunció un nuevo programa de inversión ciudadana, “Freedom Passport”, abierto a un número limitado de solicitantes que inviertan US$1 millón en bitcoin o tether.

Latinoamérica tiene la séptima mayor criptoeconomía global, situándose solo por encima del África subsahariana, pero no muy lejano de Oriente Medio y Norte de África y Europa del Este, de acuerdo al reporte The 2023 Geography of Cryptocurrency Report, de la firma especializada Chainalysis.

De acuerdo con Chainalysis, “las criptomonedas se han convertido en una parte importante de la vida cotidiana en muchos países de la región, y en particular en aquellos que se enfrentan a una depreciación de la moneda”, como es el caso argentino.

Según su Global Crypto Adoption Index, que es dominado por la región de Asia Central y Meridional y Oceanía, Brasil (puesto 9 en el mundo), Argentina (15), México (16) y Colombia (32) lideran la adopción de criptoactivos en Latinoamérica.