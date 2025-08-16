Bolivia se prepara para las elecciones presidenciales

Aunque ninguno de los partidos cuenta con un apoyo mayoritario, las encuestas marcan una tendencia hacia la derecha.

Este domingo los ciudadanos de Bolivia deberán elegir a su nuevo presidente y vicepresidente. Además, en estas elecciones , se renuevan 26 senadores y 130 diputados. El expresidente Evo Morales, convocó a un boicot.

Casi 8 millones de bolivianos, emitirán su voto en estas elecciones, en las que el actual presidente Luis Arce, no se presentará para ser reelecto. Según las encuestas, el apoyo a los candidatos de derecha creció notablemente.

Sin embargo, ninguno de los ocho candidatos supera el 30% de intención de voto, mientras que alrededor del 25% de los votantes, aseguran no haber definido su elección. En el caso de que ningún candidato gane las elecciones de mañana por mayoría absoluta, se realizará una segunda vuelta el 19 de octubre . Quien resulte electo, se hará cargo de la presidencia a partir del 8 de noviembre.

Por su parte, el expresidente Evo Morales, quien ha sido la figura central de la política boliviana en las últimas décadas, no podrá postularse en estas elecciones y ha llamado a la ciudadanía a boicotear los comicios. Sin embargo, las encuestas indican que su influencia está disminuyendo.

El MAS, partido que Morales lidera y que ha estado al frente del país desde 2006, llega a estas votaciones debilitado y fragmentado, con un respaldo electoral en caída y en medio de la mayor recesión económica que ha enfrentado Bolivia en décadas.

Quiénes son los principales candidatos

Por un lado, se encuentra Samuel Doria Medina, representante de la centroderecha. El empresario inmobiliario de 66 años se presenta por cuarta vez en las elecciones presidenciales, liderando la Alianza Unidad. En su faceta empresarial, se destaca por haber logrado la llegada de Burger King a Bolivia y la construcción del mayor rascacielos del país. En cuanto a la política, ocupó el cargo de ministro de Planificación entre 1991 y 1993 y fue candidato a vicepresidente en 2020 junto a Jeanine Áñez.

Su coalición opositora agrupa a fuerzas como Creemos, liderada por Luis Fernando Camacho, y Comunidad Ciudadana, del expresidente Carlos Mesa. Entre sus propuestas destacan la reducción de subsidios, la privatización de empresas estatales y la liberalización económica, junto con incentivos a pequeñas empresas y transparencia en la gestión pública.

bolivia elecciones El candidato a presidente en Bolivia, Samuel Doria Medina.

Otro de los candidatos principales, es Jorge “Tuto” Quiroga, de 65 años, quien encabeza la Alianza Libre y disputa por tercera vez la presidencia de Bolivia. Quiroga, ocupó el cargo de presidente entre 2001 y 2002 tras la renuncia de Hugo Bánzer. Se muestra crítico de los gobiernos de izquierda y promueve la protección de la propiedad privada y la apertura comercial.

Además, también fue ministro de Finanzas en 1992 y vicepresidente junto a Bánzer en 1997. En el ámbito privado, trabajó en empresas mineras y bancarias del país, así como para el FMI y el Banco Mundial. Para estas elecciones, representa a Alianza Libre, luego de separarse de un bloque opositor más amplio que decidió apoyar mayoritariamente a Doria Medina.

bolivia elecciones -quiroga

El principal candidato por la izquierda, es Andrónico Rodríguez, de 36 años, quien lidera la lista de la Alianza Popular. Rodriguez, fue considerado como un heredero político de Evo Morales, sin embargo, se ha distanciado del MAS y desde eel 2020 preside el Senado.

Su propuesta se centra en los votantes rurales y en una “austeridad inteligente” que busca reducir el gasto público pero priorizando a los sectores más desfavorecidos. Rodríguez apuesta por las exportaciones mediante incentivos y por mantener la presencia estatal en minería y turismo.

elecciones bolivia rodriguez

La colectividad regional podrá votar en Centenario

La colectividad boliviana Simón Bolívar, informó que todos los ciudadanos empadronados están convocados a participar y ejercer su derecho al voto. Las elecciones se realizarán en el recinto escolar N° 305, ubicado en la localidad de Centenario.

Los votantes, pueden verificar su registro, recinto y mesa a través de la aplicación "Yo Participo OEP".