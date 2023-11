China: preocupación global por el brote de neumonía

El sistema de vigilancia global de brotes de enfermedades humanas y animales, ProMed, emitió una segunda notificación el martes advirtiendo sobre el riesgo de desarrollo de una epidemia, denominada "neumonía no diagnosticada" en niños. Según el informe, se señala un brote generalizado de una enfermedad respiratoria no identificada, sin claridad sobre su inicio y con la peculiaridad de afectar a tantos niños en un corto período. El informe no menciona casos en adultos, sugiriendo una posible exposición en entornos escolares, según el medio taiwanés FTV News.