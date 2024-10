Cómo luce hoy, con 13 años, la niña del meme que todos usan en WhatsApp

Hace 11 años, Chloe se volvió viral por un gesto que hasta el día de hoy ocupa los chats de WhatsApp y las reacciones en las redes sociales. Para quienes no recuerdan, Katie Clem publicó un video en Youtube en el que le daba la noticia a sus dos hijas, Lilly y Chloe, de que estarían camino a los parques de Disney . El video se hizo rápidamente viral porque la reacción de Chloe de tan solo dos años cautivó a todo internet .

Cómo luce hoy la niña del meme viral

La menor que hizo una expresión de confusión que la convirtió en tendencia y en un meme circula actualmente en las redes sociales. Ha pasado una década de aquel gesto que sigue más vigente que nunca.

Hoy, Chloe tiene 13 años y continúa divirtiendo a su público con su popular reacción. La adolescente hoy tiene más de 630 mil seguidores en Instagram donde suele interactuar con su público.

Embed - Chloe on Instagram: " #famous #sideeye @zumiez" View this post on Instagram A post shared by Chloe (@chloeclem)

La popularidad que le dio su rostro ante aquella noticia que le dio la madre la hizo viajar a lugares como Brasil en 2017 para participar de programas televisivos y entrevistas.

En mayo de 2024 compartió un carrete de tres imágenes en las que revive esta visita al país latinoamericano. Hace más de un año, el 20 de septiembre de 2023, compartió en su Instagram una fotografía suya intentando imitar o recrear su reacción que la hizo famosa hace 11 años.

Embed - Chloe on Instagram: "Taylor Swift (Chloe’s Version) #taylorswift #meme #sideeye #lol" View this post on Instagram A post shared by Chloe (@chloeclem)

Emojis, cuáles usan los infieles según la IA

Los emojis de la infidelidad

Según datos que reveló la Inteligencia Artificial (IA) WhatsApp se convirtió en la plataforma por excelencia para tener un vínculo amoroso a escondidas de nuestras parejas. Y, de hecho, hay señales que indican que esto sucede: “los emoticones”.

Sí. La IA dio a conocer una lista de emoticones que utilizan los usuarios y podrían indicar infidelidad a sus parejas. Si bien reconocen al menos 5 de ellos, señalan que hay otros factores e indicadores en el comportamiento que podrían indicar también que tu pareja es infiel sin revisar el celular.

Ahora bien, si tu pareja utiliza con frecuencia y en su top five se encuentran algunos de estos emoticones y no los comparte contigo, empezá a dudar:

El corazón rojo es sin dudas el símbolo del amor, pero no todos suelen utilizarlo en sus conversaciones y sobre todo si no es de confianza. Por lo que si tu pareja lo hace con alguien que no suele ser un amigo, amiga o familiar o incluso vos es motivo suficiente para dudar.

La carita con ojos de corazón se ha convertido según un estudio de la Universidad de Michigan (2016) en el más utilizado en la Argentina y se emplea, según la IA, cuando queremos expresar que estamos enamorados o que algo nos atrae.

Carita con ojos de corazones el emoji más usado en Argentina

También el beso con corazón ya que demuestra un gesto de cariño o afecto. Para la Inteligencia Artificial suele ser un emoji que los usuarios empleen para expresar amor a alguien especial.

No hay dudas de que el “directo” de los emojis que deschava una infidelidad o insinúa al menos un trato distintivo es el fuego. Este es el símbolo más peligroso ya que es sinónimo de pasión y deseo. Si tu pareja se lo envía a alguien que no seas vos, podría ser un amante.

Y, por último, la carita guiñando un ojo. Este emoji podría ser utilizado con intensiones de insinuar algo más con alguien quizás con la intención de buscar complicidad.