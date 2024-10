Los mejores memes de la derrota de River por goleada en Brasil

La alegría de los hinchas del eterno rival de River se hizo sentir en las plataformas digitales, donde no tardaron en burlarse del equipo millonario. Cómo también las críticas no tardaron en llegar para Marcelo Gallardo, especialmente por su planteo táctico. El "Muñeco" apostó por una línea de cinco defensores en Brasil, una decisión que fue cuestionada por los hinchas y analistas, ya que no resultó efectiva para contener al potente ataque de Mineiro.

Memems 2.jpg Los mejores memes de la derrota de River

También se criticó su decisión de no incluir a jóvenes talentos como Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, quienes habían generado expectativa entre los fanáticos pero que no fueron parte del once inicial ni ingresaron durante el partido. En las redes sociales, abundaron los memes que mostraban a los juveniles "pidiendo pista" desde el banco de suplentes, una imagen que retrata la frustración de los hinchas por no ver a las promesas del club en un partido clave.

Los mejores memes de la derrota de River

La figura de Gabriel Milito, técnico de Atlético Mineiro, también fue motivo de elogios y comentarios. El ex defensor de Independiente e ídolo del fútbol argentino logró una importante victoria ante Gallardo, con quien ha tenido varios enfrentamientos en el pasado. En redes, muchos usuarios destacaron que Milito ya le ha ganado al "Muñeco" dirigiendo a cuatro equipos diferentes: Estudiantes, Independiente, Argentinos Juniors y ahora Atlético Mineiro. Este dato no pasó desapercibido entre los fanáticos y los medios deportivos, quienes reconocieron la capacidad de Milito para plantear partidos complicados ante River.

Memems 4.jpg

La derrota generó una gran ola de reacciones en las redes sociales, donde la creatividad de los internautas no se hizo esperar. Los memes y comentarios inundaron las plataformas, apuntando principalmente a la falta de respuesta del equipo y a la decisión de Gallardo de no arriesgar con jugadores ofensivos desde el arranque. Además, algunos hinchas comenzaron a recordar la etapa de Martín Demichelis como técnico de River, destacando que bajo su dirección el equipo tuvo buenos resultados en la fase de grupos de la Copa Libertadores y aseguraron la localía en los cruces de eliminación directa.