Cuál es la solución temporal a la pantalla azul de Microsoft Windows tras el apagón informático

George Kurtz, el CEO de CrowdStrike, la compañía apuntada por el fallo tras una extensa investigación, explicó que el problema comenzó tras una actualización de su sistema para Windows que falló. En este sentido, descartó de plano un ciberataque.

La solución temporal al fallo informático de Microsoft Windows

Para los usuarios que sufrieron el fallo informático, la situación fue inesperada. Durante sus habituales tareas, apareció el famoso "pantallazo azul" que informa al usuario que el equipo no está funcionando como corresponde y habla de "error fatal".

microsoft.jpg La empresa Microsoft sufrió una caída de acciones tras el apagón informático en su sistema Windows.

Tras el fallo que afectó a nivel global, los responsables de soporte de CrowdStrike, la empresa involucrada en el problema, publicaron una solución temporal de cuatro pasos para los afectados.

Reiniciar Windows en modo seguro: Es el primer paso. Para poder llevar adelante esta situación, debemos tener apretada la tecla Shift (o Mayús) mientras nos dirigimos a Inicio > Apagado > Reiniciar.

Es el primer paso. Para poder llevar adelante esta situación, debemos tener apretada la tecla Shift (o Mayús) mientras nos dirigimos a Inicio > Apagado > Reiniciar. Acceder al disco rígido: Una vez que iniciamos en modo seguro, abrimos el Explorador de Archivos que nos permite navegar por nuestra PC. Allí clickeamos en "Este equipo", y buscamos la unidad "C". Tras un doble click, habremos ingresado al disco rígido.





Una vez que iniciamos en modo seguro, abrimos el Explorador de Archivos que nos permite navegar por nuestra PC. Allí clickeamos en "Este equipo", y buscamos la unidad "C". Tras un doble click, habremos ingresado al disco rígido. Localizar el archivo que generó el problema: Lo encontraremos en C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike. Para ir paso por paso, una vez que estemos en el disco rígido, debemos buscar la carpeta "System32". Ingresamos allí y buscamos la carpeta "drivers", y tras el doble click, buscamos la carpeta titulada "CrowdStrike". Una vez dentro, debemos encontrar el archivo “C-00000291*.sys”, seleccionarlo y eliminarlo. Para buscarlo más fácil, también se puede escribir el nombre del archivo en el buscador.





Lo encontraremos en C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike. Para ir paso por paso, una vez que estemos en el disco rígido, debemos buscar la carpeta "System32". Ingresamos allí y buscamos la carpeta "drivers", y tras el doble click, buscamos la carpeta titulada "CrowdStrike". Una vez dentro, debemos encontrar el archivo “C-00000291*.sys”, seleccionarlo y eliminarlo. Para buscarlo más fácil, también se puede escribir el nombre del archivo en el buscador. Reiniciar el equipo: Tras un nuevo reinicio (no hace falta que sea en modo seguro), la computadora debería funcionar con normalidad sin rastros del pantallazo azul.

Otra aclaración importante de CrowdStrike es que los usuarios que no hayan tenido pantallazo azul ni se hayan visto involucrados en el apagón informático no deben seguir estos pasos. Lo cierto es que el software de la empresa responsable es un antivirus que suele ser usado por grandes compañías por su elevadísimo costo; por lo que probablemente un usuario regular no debería haber tenido este problema.

En sus redes sociales, CrowdStrike se encuentra actualizando constantemente la información respecto a este incidente, por lo que también es una buena idea explorar las comunicaciones oficiales de la compañía para encontrar nuevas respuestas.