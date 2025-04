Cuánto cobran de sueldo los cardenales y qué beneficios tienen

Pero esto no sorprende a nadie, ya que que a lo largo de su papado, Francisco fue conocido por su austero estilo de vida. A diferencia de otros líderes religiosos o jefes de Estado, no poseía propiedades, vehículos, cuentas bancarias ni patrimonio a su nombre.

"A mí no me pagan nada. Cuando necesito plata para comprarme zapatos o así, la pido. Yo no tengo sueldo", afirmó en ese momento". "A mí no me pagan nada. Cuando necesito plata para comprarme zapatos o así, la pido. Yo no tengo sueldo", afirmó en ese momento".

Tras revelarse que Francisco solo tenía 100 dólares como patrimonio, se conocieron pormenores de los sueldos que paga el Vaticano a los cardenales, que a diferencia de lo que sucedía con el papa, reciben un salario mensual.

A días de iniciarse el cónclave que elegirá al sucesor de Jorge Bergoglio, a muchas personas les surgen dudas con respecto al funcionamiento del Vaticano. Entre ellas, cuál el sueldo que cobran los cardenales que votarán al próximo papa.

¿Cuánto ganan los cardenales y otros empleados del Vaticano?

Después del papa, quienes ocupan los puestos más altos en la jerarquía eclesiástica son los cardenales. Todos reciben un salario mensual que ronda entre los 4.000 y 5.000 euros, detalló Infobae.

Pero además de un salario, los cardenales reciben otros beneficios que los ayuda económicamente, entre ellos viviendas dentro del Vaticano a precios muy reducidos, acceso a tiendas de todo tipo con precios más bajos que en el resto del país- y de Roma también- y asistencia médica gratuita.

También los empleados laicos que trabajan en el Vaticano perciben sueldos que van desde los 1.300 euros a 3.000 al mes, y son similares a los de los sacerdotes y obispos, que perciben un salario que suele ir desde los 1.500 euros hasta los 2.500.

Cabe recordar que en el año 2021, después del Covid19, el mismo Papa Francisco decidió reducir un 10% todos los salarios de las personas que trabajan en el Vaticano, volvió a recortar los complementos salariales y las bonificaciones en el año 2024.

Según información oficial, el Vaticano se sostiene económicamente a través de donaciones privadas, del famoso Óbolo de San Pedro- fondo de caridad del Papa-, el turismo religioso, venta de sellos y monedas conmemorativas y rentabilidad de inversiones financieras, entre otras cosas.

Por otra parte, la Santa Sede administra un presupuesto que incluye los gastos de sus empleados, entre ellos cardenales, obispos y otros trabajadores laicos. Pero los detalles sobre los salarios y las asignaciones económicas dentro del Vaticano no siempre son de dominio público.