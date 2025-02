Desesperante: se le prendió fuego el celular que tenía en el bolsillo mientras estaba de compras

La pareja de la mujer contó que compraron el celular hace apenas un año, y que incluso todavía no habían terminado de pagarlo.

Una empleada que se encontraba sentada a metros de ambos también se aleja de inmediato del lugar. Desde el sector opuesto, solo atinan a moverse y a observar la situación con extrema sorpresa.

Según medios brasileños, fueron los clientes los que dieron aviso de la situación al Cuerpo de Bomberos de Goiás, que llegó rápidamente hasta el lugar y le brindó a la mujer los primeros auxilios.

Más tarde la trasladó al hospital Alfredo Abraão, donde recibió atención personalizada y se comprobó que sufrió quemaduras de primer y segundo grado en la mano, el antebrazo, la espalda y los glúteos del lado izquierdo de su cuerpo. Ahora, la joven deberá atravesar un tratamiento para curar las heridas.

“Ella está bastante traumatizada. Hablo más para crear conciencia, porque mucha gente tiene hijos y eso es muy peligroso. Por eso, es bueno estar alerta, porque, así como le pasó a ella, le puede pasar a otras personas”, expresó Mateus Lima, pareja de la mujer, en declaraciones difundidas por medios de Brasil.

El descargo del fabricante del celular que se incendió en Brasil

Lima detalló cuál era el modelo de celular que se prendió fuego repentinamente y le provocó heridas severas a su esposa. Dijo que lo compraron hace apenas un año, y que incluso todavía no habían terminado de pagarlo.

Señaló, en paralelo, que el aparato no dio ningún indicio de sobrecalentamiento antes de quedar envuelto en llamas y causar quemaduras en su pareja.

Celular Brasil.jpg Así quedó el celular después de explotar en el bolsillo trasero de una mujer en Brasil.

Ante esta situación, siempre de acuerdo con medios brasileños, el fabricante realizó su descargo. Comunicó, en específico, que “ya está en contacto con el consumidor para investigar los detalles del incidente y concertar un análisis técnico del dispositivo, paso esencial para identificar la causa del incidente”.

“La empresa prioriza la seguridad de sus consumidores y enfatiza que todos sus productos son cuidadosamente diseñados y fabricados con los más altos estándares de excelencia de calidad, pasando por rigurosas pruebas para ofrecer un desempeño seguro para el consumidor”, agrega el texto.

Las recomendaciones de los fabricantes de celulares

Uno de los principales fabricantes de teléfonos celulares, de origen surcoreano, entrega en su web oficial una serie de recomendaciones para actuar ante el posible sobrecalentamiento de un dispositivo.

Entre las sugerencias menciona reiniciar el dispositivo debido a que algunos conflictos entre la ejecución de diferentes aplicaciones pueden hacer que se sobrecaliente; desactivar las funciones Wi-Fi, GPS y Bluetooth cuando no las utilices; cerrar las aplicaciones que consumen mucha batería o las que se ejecutan en segundo plano cuando no estén en uso; eliminar los archivos innecesarios o las aplicaciones que no utilices; reducir el brillo de la pantalla; y dejar de utilizar el dispositivo durante un tiempo.

En caso de estar cargando la batería del teléfono se debe desconectar el cargador y cerrar las aplicaciones que estén en funcionamiento. Luego hay que esperar que el dispositivo se enfríe y volver a cargarlo.