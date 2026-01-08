Donald Trump anunció que Venezuela comprará exclusivamente productos de Estados Unidos

Estados Unidos presentó un plan de transición tras la captura de Maduro, donde además se detalla precisiones sobre el manejo del petróleo venezolano.

En un mensaje en las redes sociales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , adelantó la existencia de un acuerdo con Caracas por el que Venezuela “comprará exclusivamente productos fabricados en EE.UU.” con el dinero que reciba por el petróleo. Ocurrió horas después de que la Marina estadounidense incautara otros dos buques petroleros, uno de ellos con bandera rusa.

Fue en este contexto que el secretario de Estado de Estados Unidos , Marco Rubio, presentó ante el Congreso un plan de transición para Venezuela centrado en la tutela del gigante norteamericano y en el control de la industria del petróleo venezolano de manera “indefinida”.

Trump aclaró en su cuenta de Truth Social, que las adquisiciones que realice Venezuela incluirán productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos destinados a mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas del país sudamericano.

Y destacó que Venezuela se compromete a hacer negocios únicamente con Estados Unidos como su principal socio comercial. “Venezuela se compromete a comprar solo productos hechos en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero”, dijo.

Además, calificó esta decisión como positiva para ambas naciones. “Es una elección inteligente y una muy buena noticia para el pueblo de Venezuela y para Estados Unidos”, afirmó.

marco rubio y trump

Cuáles son las tres etapas del plan de normalización de EE.UU

En una reunión con los senadores en el Capitolio para presentarles el plan más detallado hasta el momento de Washington sobre Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro y su mujer, el sábado pasado, Rubio dijo que el futuro próximo de los venezolanos y la supervisión de la Casa Blanca se dividirá en tres fases: la estabilización, sobre todo económica, centrada en el petróleo y con la participación de empresas internacionales; la recuperación, con acento en la reconciliación entre venezolanos; y la transición, que incluirá un llamado a elecciones.

Ante las críticas de la oposición y también de sectores del partido republicano, Rubio se esforzó en marcar que el gobierno de Donald Trump “no estaba improvisando”. Y señaló que la Casa Blanca pretende estabilizar el país mediante la confiscación y venta de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, con Estados Unidos, y no el gobierno interino venezolano, controlando cómo se distribuiría el dinero.

“Vamos a vender (el petróleo) a precios de mercado, no con descuento como venía haciendo el régimen”, precisó Rubio. “Ese dinero se gestionará de modo que controlemos cómo se desembolsa, de modo que beneficie al pueblo estadounidense, no al régimen ni induzca a la corrupción”, agregó.

marco rubio ee.uu venezuela

El segundo paso es garantizar que “las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa”.

El tercer punto del programa, sobre el que no entró en detalles, es “de transición” e incluye la integración de los partidos de la oposición para la celebración de comicios.

“Tenemos ahora un proceso en marcha en el que contamos con un control y capacidad de presión tremendos sobre lo que pueden y podrán hacer las autoridades provisionales”, dijo Rubio junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, otro de los que coordinará la política sobre Venezuela.

"Venderemos la producción venezolana al mercado"

Poco antes de las declaraciones de Rubio, el secretario de Energía, Chris Wright, dijo que Washington pretendía mantener un control significativo sobre la industria petrolera venezolana, incluyendo la supervisión de la venta de la producción del país “indefinidamente”.

“De ahora en adelante, venderemos la producción venezolana al mercado”, declaró Wright en una conferencia de energía de Goldman Sachs. Sus palabras se difundieron después de que Trump anunciara el martes por la noche que Venezuela pronto entregaría a EE.UU. entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, equivalentes a hasta dos meses de producción, añadiendo que él controlaría las ganancias de esas ventas.

“Necesitamos tener esa influencia y ese control sobre las ventas de petróleo para impulsar los cambios que deben ocurrir en Venezuela”, declaró Wright, exejecutivo de la industria petrolera.

De implementarse, los planes de la administración Trump supondrían un drástico cambio en la política de EE.UU. hacia Venezuela. La producción y ventas del crudo se han visto severamente restringidas desde 2019, cuando Trump impuso duras sanciones al país.