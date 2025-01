Donald Trump pidió frenar la guerra entre Rusia y Ucrania: "Es momento de detener la masacre"

Anteriormente el mandatario estadounidense le hizo fuertes presiones a su par de Rusia, Vladimir Putin , para alcanzar un acuerdo con Ucrania. El republicano escribió en su red Truth Social: “ Si no llegamos a un acuerdo pronto, no tendré otra opción que imponer altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones a cualquier producto que Rusia venda a Estados Unidos y a otros países”.

Donald Trump pidió “bajar el precio del petróleo”

Trump también les reclamó a Arabia Saudita y a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a “bajar el precio del petróleo”: “Voy a pedirle a Arabia Saudita y a la OPEP que bajen el precio del petróleo. De hecho, estoy sorprendido de que no lo hayan hecho antes de la elección. No hacerlo no era francamente una prueba de amor. Si el precio fuera más bajo, la guerra entre Rusia y Ucrania pararía inmediatamente”.

Donald Trump Petróleo.jpg Donald Trump dijo que va a pedirle a Arabia Saudita y a la OPEP que bajen el precio del petróleo. "Si el precio fuera más bajo, la guerra entre Rusia y Ucrania pararía inmediatamente".

El mandatario también dijo que tiene “buena relación” con su par de China, Xi Jinping, y que espera que lo puedan “ayudar frenar” la invasión de Rusia en Ucrania: “Ellos pueden ejercer una gran influencia en la situación”.

Las principales frases de Donald Trump en el Foro de Davos