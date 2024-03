EE.UU. advierte sobre ataque terrorista a Moscú

moscu.jpg Moscú bajo amenaza.

Washington estableció la alerta de viaje en nivel 4 para Rusia, en la que se establece la recomendación de no viajar al país ruso. Con esta medida, el Departamento de Estado norteamericano no solo aconseja no viajar a dicho país, sino también salir de él siempre que sea seguro. Es el nivel más alto para una alerta de viaje debido a la posibilidad de riesgos para la seguridad.

La situación de los niveles 3 y 4, los más elevados dentro de la categoría establecida por las autoridades norteamericanas, se revisa durante varios meses y se actualiza siempre que sea necesario reflejar cambios registrados en la seguridad y la situación del país en cuestión. A esto se suman las relaciones diplomáticas tensas entre Moscú y Washington.

Una historia de tensiones

El último episodio de la tensión entre ambos países, protagonistas de la Guerra Fría en el siglo XX, fue la amenaza de Rusia a EE.UU de expulsar a diplomáticos que colaboran con ONG "indeseables". Un aviso que hacía referencia indirecta al American Councils for International Education y al Cultural Perspectives Institute of International Education, a los que el Kremlin acusó de promover "propaganda antirrusa".

Una de las principales fuentes de tensión entre Estados Unidos y Rusia son los conflictos geopolíticos y territoriales en diversas regiones del mundo. Por ejemplo, la intervención militar de Rusia en Ucrania y la anexión de Crimea en 2014 provocaron una condena internacional y llevaron a sanciones por parte de Estados Unidos y sus aliados. Además, la presencia militar rusa en Siria, en apoyo al régimen de Bashar al-Assad, ha generado fricciones con los intereses estadounidenses en la región.

La competencia por el control y la influencia en el ámbito energético también ha contribuido a la tensión entre ambos países. Rusia es uno de los principales exportadores de gas natural a Europa, lo que le otorga un considerable poder en la región. Estados Unidos, por su parte, ha buscado aumentar su presencia en el mercado energético europeo a través de la exportación de gas natural licuado (GNL), lo que ha generado una competencia directa con Rusia y ha exacerbado las tensiones en este ámbito.