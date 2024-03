El duro relato de la turista española abusada en India: "Se turnaban para violarme"

“Hay que ser ejemplar con los castigos para que no pase más. Eso pedimos, que los castiguen bien duro , porque si no otros van a hacer lo mismo”, resaltó Fernanda.

Vicente apuntó en la misma línea. “Esperamos que queden presos todos. Si pudiera pasarles algo más que la cadena perpetua, estaría perfecto”, dijo, en referencia velada a una pena capital.

El relato de Fernanda y Vicente en las redes sociales.

Las autoridades policiales indicaron este martes que fueron detenidos todos los hombres que golpearon y violaron a la mujer. Tienen entre 20 y 30 años.

En un primer allanamiento realizado el fin de semana apresaron a cuatro, y ayer a los restantes. Se trata de ocho en total, aunque son siete los que participaron directamente en la violación.

Recorriendo el mundo

La pareja es española y hace cinco años que recorren el planeta en moto. Tienen un sitio en Instagram, “Vuelta al mundo en moto”, donde van dejando sus comentarios, impresiones y opiniones sobre los lugares que visitan.

Ya transitaron por 66 países y alcanzaron 170.000 kilómetros con sus motos, durmiendo en carpa o alojamientos improvisados. Tienen más de 300.000 seguidores.

El ataque ocurrió en Dumka, una región remota del estado de Jharkhand, en el noreste de India, cuando la pareja iba camino a Nepal.

Fernanda con mujeres de Rajasthan, norte de India Fernanda con mujeres de Rajasthan, norte de India Instagram

El relato de Vicente

“Se nos hacía de noche y decidimos parar y acampar. Ya estábamos dentro de la tienda de campaña cuando tres hombres llegaron en dos motos y comenzaron a gritarnos y a tirar piedras”, cuenta.

"Recogimos rápido las cosas y nos pusimos los trajes de la moto. Teníamos mucho miedo y Fernanda cogió una de las piquetas de la tienda para defenderse por si nos atacaban. Pero nada más salir, vimos que habían llegado otros cuatro hombres más”.

“Mientras intentábamos dialogar con ellos y que la situación se calmara, tres de los hombres agarraron a Fernanda. Yo intenté ir a por ella, pero los otros cuatro comenzaron a golpearme. Pude defenderme hasta que me dieron en la cabeza con una piedra y caí al suelo”, señala.

“Entonces, comenzaron a golpearme con el casco de la moto de Fernanda y quedé semiinconsciente. Me ataron y me pusieron un cuchillo en el cuello. Me dijeron que me iban a matar. Se llevaron a Fernanda a unos matorrales y de repente, dejé de oírla. No podía verla tampoco. Pensaba que la habían matado", afirma.

Fernanda y Vicente por India. Fernanda y Vicente, en su recorrido por India. Instagram

El relato de Fernanda

“Cuando salí de la tienda, vi a uno con un cuchillo y quise agarrar la piqueta para defenderme. Pero me tomaron de la chaqueta y me empezaron a tirar de los pelos. Aún hoy se me cae pelo cuando me peino”, lamentó.

"En los matorrales me agarraron entre varios y me desnudaron. Después, me violaron por turnos. Estuvieron casi tres horas…perdí la cuenta”.

“Conmigo siempre estaban cuatro. Cuando gritaba, me golpeaban en la cara. Sólo les escuchaba repetir en inglés las mismas palabras: only sex, only sex. Después de un tiempo, uno me da ropa y me dijo que me vista. Pero se dio la vuelta y volvió a violarme otra vez”, señala.

Fernanda, en viaje por India Fernanda, en viaje por India. Instagram

Un hecho violento, difícil de superar

La pareja lleva casi 10 años junta y ambos se dan apoyo ante el impacto de este hecho violento. “Esto nos marcará para siempre, pero intentaremos olvidarlo y seguir. Es muy triste para estar recordándolo todo el tiempo”, acotó Fernanda.

Este martes, y pese a lo ocurrido, partieron hacia Nepal con el fin de continuar el recorrido que tenían previsto. “La vida es corta, es bonita y tuvimos una segunda oportunidad, que no lo tienen muchos”, apunta Fernanda.

“Hay que seguir para adelante y no hablar del tema. Ahora es bueno que la gente sepa y que no juzgue a India. No es un país de mierda, es un país diferente”, remarcó la influencer.

La propia pareja se encargó de contar quiénes eran los atacantes. “Varios eran agricultores, estaban trabajando en el campo y los tenemos grabados porque fuimos y hablamos con ellos antes” de lo ocurrido, destaca Fernanda.

“No eran una banda de delincuentes, era gente que se encontró una situación y no le dio mayor importancia. Son gente sencilla, que no tiene cultura”, agregó Vicente.