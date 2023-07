"El problema somos los argentinos" aseguró el Papa

La crisis económica que vive argentina, con una inflación anual superior al 148% , preocupa no solo al Gobierno y su equipo económico, sino que trasciende fronteras y referentes de todo el mundo analizan la situación. En este sentido, el Papa Francisco reflexionó y aseguró que “el problema de la Argentina somos los argentinos” . A su vez, exhortó a los ciudadanos a “mirar siempre el final del camino” y no “frenarse a la mitad”.

“Tenemos un país muy bello”, destacó el pontífice a una joven que le preguntó por la “lucha cotidiana para tener un país mejor”. En su contacto con la chica llamada Arianna, que participó del encuentro en formato radial, Francisco añadió: “Te cuento una historia: una vez fueron los ángeles a encontrar a Dios y a lamentarse. Le dijeron ´tú, padre eterno, sos injusto, porque a todos nosotros nos has dado una cosa de riqueza, ya sea el campo, las vacas, la minería, o la pesca. Pero a los argentinos les has dado todo. Porque la Argentina en rica en pesca, en minerales´. Y el eterno padre dicen que respondió: `Me di cuenta de eso y para balancear les di los argentinos´”.