El trabajo más insólito del mundo: esta persona gana 80 mil dólares al año, sin hacer nada

Según el diccionario de la Real Academia Española , una de las acepciones de la palabra ocio implica la cesación del trabajo , inacción o total omisión de la actividad . Entonces, en el mundo actual, ¿cómo puede ser posible ganar dinero sin hacer nada? Estimado lector, a continuación le presentamos un caso insólito .

A lo largo de la historia, numerosos pensadores y filósofos criticaron con dureza al ocio que, por definición, prescinde del trabajo . Sin ir más lejos, Goethe apuntó con severidad que “una vida ociosa es una muerte anticipada”.

El japonés Shoji Morimoto ofrece un servicio donde su única tarea es no hacer nada . Se dedica al acompañamiento pasivo de personas y percibe ingresos anuales de hasta 80 mil dólares .

La historia de Shoji Morimoto cuenta que estudió Física y hasta realizó un posgrado en terremotos. Pero, según se afirma en su entorno, se dio cuenta de que su verdadera vocación no era seguir una carrera convencional, sino simplemente no hacer nada. Así, a los 30 años -y tras haber trabajado como editor de textos didácticos en una editorial- se aburrió de sus tareas y de su jefe (bah, de todo el mundo laboral) y decidió darle vida a un emprendimiento propio, cuya ley máxima es no hacer nada. ¿Y a qué se dedica entonces este buen hombre?

Hace ocho años -en 2018-, Morimoto abrió su singular empresa: alquilarse a sí mismo y acompañar a personas solitarias para no hacer nada. Hoy, Morimoto ya cuenta con más de 4 mil solicitudes atendidas y una también peculiar clientela en constante aumento. Y es que Shoji Morimoto, también conocido como “Rental Person” o “persona de alquiler”, decididamente se erigió en un fenómeno cultural tanto en su país como así también en el resto del mundo.

Así, el servicio que ofrece Morimoto es tan simple como disruptivo en el mundo actual: sus clientes lo contratan para que esté presente, pero con la condición de que no realice ninguna tarea activa. A lo largo de los últimos años, acompañó a distintas personas a efectuar trámites o actividades de lo más comunes: comer en restaurantes donde los clientes no querían entrar solos o incluso hasta escuchar despedidas en estaciones de tren.

En una entrevista, Morimoto comentó que "la gente cercana me solía recriminar que en las fiestas o barbacoas yo no hacía nada. Me sentía culpable. Pero después pensé que quizás podría sacar provecho de ese 'inconveniente'. Se me ocurrió el negocio de 'rentar a una persona para que haga nada'".

Cuando comenzó con su emprendimiento, Morimoto estableció una tarifa de 10.000 yenes (aproximadamente unos 68 dólares) por sesión, sumando los gastos de transporte y comidas. Pero en 2023 decidió cambiar su sistema de cobro de honorarios, adoptando otro basado en la contribución voluntaria. Actualmente, percibe hasta 80 mil dólares anuales.

image El japonés Shoji Morimoto ofrece un servicio donde su única tarea es no hacer nada.

¿Y por qué a Shoji le va tan bien sin hacer nada? “Creo que la razón por la que la gente demanda mis servicios depende de las circunstancias del cliente. Todo se reduce a necesitar 'la presencia de un ser humano' en una situación dada", explicó Morimoto. En un mundo de hiperconectividad tecnológica y digital, la sensación de aislamiento individual parece ir en aumento. Y es así como la gente empezó a pagar por la compañía de una persona que meramente hace acto de presencia. En una palabra: sin hacer nada…