Elecciones en Uruguay: se elige presidente y legisladores para el período 2025-2030

Candidatos a presidente de Uruguay.jpg

Las eleciones según los candidatos

En declaraciones a la prensa, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, dijo que este domingo es "un día de alegría y optimismo" para Uruguay. "Esperamos resultados favorables para nuestra fuerza política", expresó.

Pereira también remarcó que tiene “expectativa porque está en juego el futuro del Uruguay” y el de “las personas con mayor vulnerabilidad”.

Además, destacó que el Frente Amplio se repuso a la derrota de 2019 e hizo ahora “una gran campaña” para quedar “en condiciones de competir en pie de igualdad”.

Recambio en el parlamento y plesbiscito

Además, los uruguayos también escogerán los 130 miembros del Parlamento bicameral y se pronunciarán sobre dos plebiscitos: acerca de una controvertida propuesta sindical para reducir la edad mínima de jubilación de 65 a 60 años y prohibir los planes de pensiones privados, y otro para permitir los allanamientos nocturnos de la policía a los hogares.

El sistema electoral uruguayo permite que en las elecciones se voten plebiscitos o enmiendas constitucionales, y en este caso el gobierno de Lacalle Pou dispuso dos consultas para modificar aspectos de la Carta Magna. Hay que votar por sí o por no y en los centros de votación no habrá boletas por el No.

Plebiscito.jpg

Los dos plebiscitos

El primer tema a consultar es una reforma al artículo 67 de la Constitución, que se refiere a la seguridad social. La boleta del Sí es de color blanco y el cambio propuesto plantea la posibilidad de que las jubilaciones sean estatales por completo, sin ánimo de lucro. Se establece que la jubilación es un derecho y que se financia con contribuciones obreras y patronales, más la eventual asistencia financiera del Estado. Si se aprueba, será el fin de las jubilaciones en manos del sector privado, además de establecer la paridad entre la jubilación mínima y el salario mínimo.

El segundo tema a resolver es la habilitación de los allanamientos nocturnos. De color amarillo es la boleta del Sí a la reforma del artículo 11 de la Constitución que permita dicha habilitación. Se mantiene el principio de inviolabilidad de la propiedad, pero se permite el accionar policial en allanamientos por la noche. Hasta ahora, se permiten allanamientos en horario diurno.